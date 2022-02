„GW” zmieniła tekst o Ordo Iuris. Cytujemy usunięte akapity

„Tymoteusz Zych, wiceprezes Ordo Iuris założył konkurencyjny think tank i nazajutrz po inauguracji został bohaterem skandalu obyczajowego. To nie jest przypadek” – tak zaczyna się duży artykuł „Gazety Wyborczej” o tej organizacji, którego wymowa sprowadza się do tego, że za informacjami obyczajowymi dotyczącymi osób, które odeszły z Ordo Iuris, stoją ludzie, którzy chcą zaszkodzić ich nowej działalności. Po krytycznych uwagach kolegów z redakcji z artykułu wyleciało kilka akapitów. Udało nam się odzyskać ich pełną treść.

„Koniecznie przeczytajcie, bo warto czasem spojrzeć na kulisy pewnych wydarzeń i zastanowić się, czy przypadkiem nie spełniamy oczekiwań tej strony, do której nam najdalej” – napisała na Twitterze Dominika Wielowieyska, udostępniając artykuł Piotra Głuchowskiego z „Gazety Wyborczej” odnośnie sytuacji w Ordo Iuris i organizacji założonej przez tzw. rozłamowców, czyli Instytutu Logos.



Publikację już wczoraj w sensacyjnym tonie zapowiadała prawa ręka Adama Michnika, specjalizujący się w tematyce niemieckiej – Bartosz Wieliński.





Jutrzejsze wydanie @gazeta_wyborcza sponsorują literki "o" oraz "i" — Bartosz T. Wieliński ������ (@Bart_Wielinski) February 3, 2022

Rozumiem, wycofuję się w tym fragmencie, o którym wspominasz — Dominika Wielowieyska (@DWielowieyska) February 4, 2022

Straszne to jest, wybaczcie Państwo. A ten artykuł nadawałby się raczej do Gazety Telewizyjnej do działu „telenowele” �� — Anna-Maria Żukowska ����‍♀️ #Lewica ↙️↙️↙️��️‍��☮️ (@AM_Zukowska) February 4, 2022

Dziś okazało się, że fragmenty, w których Piotr Głuchowski pyta się kolegów o źródła ich rewelacji, im się nie spodobały. Głos w tej sprawie zabrał m. in. Wojciech Karpieszuk z „Wyborczej” i posłanka Lewicy, Anna Maria Żukowska.

Po tych twitterowych dyskusjach, jak zauważył dziennikarz Marcin Dobski, z Salonu 24, z tekstu Głuchowskiego zniknęły kluczowe akapity. Sprawdziliśmy i okazało się, że rzeczywiście w artykule dokonano gruntownych zmian.





Fragmenty, które wyleciały z tekstu „GW”:

Pytam obu kolegów, czy ich źródłem jest znany mi „tłusty kot”. Nie jest. Ale tekstów o Logos przybywa:



Społecznicy ze stołecznego stowarzyszenia Porozumienie dla Pragi wieszają na TT komunikat: „Ekspertem od polityki miejskiej w nowym Instytucie Logos ma być wiceprzewodniczący rady [naszej] dzielnicy Jacek Wachowicz, [człowiek] z wyrokiem na koncie i wygaszeniem mandatu w poprzedniej kadencji". Wpisy pod postem informują, że wymieniony (Rycerz Jana Pawła II i wieloletni prezes Parafialnego Klubu Sportowego Praga) „prowadził działalność gospodarczą z wykorzystaniem majątku gminnego, co jest sprzeczne z ustawą o samorządzie gminnym". Do tego radny Wachowicz "przegrał wcześniej proces o pomówienie”.



Inni prażanie piszą na Facebooku, że mec. Paweł Budrewicz z IL „będąc ultrakonserwatywnym katolikiem prowadzi kancelarię specjalizującą się w rozwodach" i reklamuje się jako „czołowy adwokat rozwodowy w Warszawie". Sprawdzam i faktycznie: sieciowy adres kancelarii to www.rozwod-warszawa.pl a hasło reklamowe „Kiedy rozwód staje się koniecznością". Najlepsza puenta.





Piotr Głuchowski z „Wyborczej” nie pierwszy raz ma tego typu przygody z właśnym tekstem . Gdy jesienią 2020 r. napisał na łamach tej gazety, że „w Polsce nie ma »stref wolnych od LGBT«, tzn. obszarów, na których nie mogliby mieszkać albo przebywać geje i inne osoby nieheteronormatywne”, zaprotestował aktywista LGBT, Bartosz Staszewski, znany z propagandowej kampanii o „strefach wolnych od LGBT”, polegającej na przyklejani zmyślonych haseł do tabliczek z nazwą polskich miejscowości i rozsyłaniu takich fotografii za granicę.



W odpowiedzi na artykuł Głuchowskiego Staszewski napisał na Twitterze, że „to jest dołączenie do nagonki prawicowej szczujni w nagonce na aktywistów”.





Obrzydliwy, pełen manipulacji tekst @gazeta_wyborcza. Widzę się dzisiaj z prawnikami aby rozważyć kroki prawne. To jest dołączenie do nagonki prawicowej szczujni w nagonce na aktywistów https://t.co/oKnQ9EWioL — Bart Staszewski ��️‍������ (@BartStaszewski) September 25, 2020

Po kilku godzinach tekst zniknął ze strony „GW”.