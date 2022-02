Dała się oszukać „na spoofing”. Kobieta zainstalowała specjalną aplikację

49–latka z powiatu słupskiego straciła z konta i kart kredytowych prawie 100 tys. zł za sprawą oszustwa na tzw. „spoofing”. Uwierzyła oszustom, podającym się za pracowników banku. Zainstalowała aplikację, dzięki której ci przejęli zdalną kontrolę nad jej telefonem i uzyskali dane do jej konta – podała pomorska policja.

Do zdarzenia, jak podały w piątek służby prasowe pomorskiej policji, doszło w czwartek. Oszukaną jest 49–letnia mieszkanka powiatu słupskiego. Straciła z konta bankowego prawie 45 tys. zł oszczędności oraz ok. 55 tys. zł z kart kredytowych.



Z informacji przekazanych policji przez pokrzywdzoną wynika, że kobieta została oszukana na tzw. „spoofing”. W godzinach południowych zadzwonił do niej mężczyzna, podający się za przedstawiciela banku.



Poinformował, że na jej konto mogli włamać się oszuści, dlatego przełączy ją do pracownika obsługi technicznej banku. Ten polecił 49–latce zainstalować aplikację „Any Desk”. Oprogramowanie umożliwiło mu przejęcie zdalnej kontroli nad telefonem kobiety i wyłudzenie danych do konta.