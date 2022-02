Prezydent Litwy wzywa Niemcy i USA. Chodzi o zwiększenie liczby żołnierzy

Prezydent Litwy Gitanas Nauseda wzywa Niemcy i USA do wysłania większej liczby żołnierzy do jego kraju. Jego apel związany jest z trudną sytuacją na granicy ukraińsko-rosyjskiej.

W wywiadzie dla brytyjskiego „Financial Times”, cytowanym przez litewskie portale internetowe, Gitanas Nauseda zwraca uwagę, że mobilizacja rosyjskich wojsk wokół Ukrainy to dla krajów bałtyckich najbardziej niebezpieczna sytuacja od czasu odzyskania przez nie niepodległości ponad 30 lat temu.



Litewski prezydent przypomina, że Niemcy dowodzą obecnie liczącym 1200 żołnierzy wielonarodowym batalionem NATO, który stacjonuje w litewskiej miejscowości Rukle. Połowę obsady stanowią tam niemieccy wojskowi.



Z kolei Amerykanie w systemie rotacyjnym stacjonują na wschodzie Litwy, w Podbrodziu. Zwykle przebywa tam około 600 żołnierzy, ale obecnie są oni na ćwiczeniach w Niemczech. Litewskie media podają jednak, że powinni oni niedługo wrócić na Litwę.

Litewski przywódca zaznaczył, że rozmowy dotyczące zwiększenia liczby żołnierzy prowadzone są obecnie przede wszystkim z Niemcami.

In my interview to @FT, I stressed these main points:

1. unified rhetoric & united standpoint of NATO countries;

2. @NATO readiness to act;

3. ���� to welcome more Allied troops.https://t.co/7HkSj39UBh