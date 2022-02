Czarna dziura pędzi 162 tys. km/godz. przez naszą galaktykę

Członkowie międzynarodowego zespołu astronomów, w skład którego wchodzą naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego, poinformowali o odkryciu czarnej dziury wielkości gwiazdowej, która samotnie przemierza naszą galaktykę. Obiekt znajduje się w odległości 5 tysięcy lat świetlnych od Ziemi, w gwiazdozbiorze Strzelca.

Już wcześniej w naszej galaktyce odkrywano czarne dziury o masach gwiazdowych, jednak zawsze odkryć dokonywano dlatego, że widoczne było ich oddziaływanie na towarzyszące im gwiazdy w postaci emisji w zakresie promieniowania rentgenowskiego. Udawało się także dzięki rejestrowaniu fal grawitacyjnych powstających podczas zderzeń, w których brały udział czarne dziury. Teraz, po raz pierwszy udało się zarejestrować izolowaną czarną dziurę o masie podobnej do masy gwiazdy.



Obiekt odkryto dzięki zastosowaniu astrometrii zjawisk mikrosoczewkowania grawitacyjnego. W technice tej bada się przesunięcia astrometryczne obiektu wywołującego mikrosoczewkowanie.





Interesujący przypadek

W 2011 roku teleskopy w Nowej Zelandii i Chile zarejestrowały interesujący przypadek mikrosoczewkowania. Zjawisko było na tyle intrygujące, że postanowiono przyjrzeć mu się bliżej za pomocą Teleskopu Hubble'a. Astronomowie badali, jak zmienia się światło gwiazd w tle obiektu powodującego mikrosoczewkowanie i próbowali określić, co to za obiekt., a okresy obserwacji wynosiły od 6 do 12 miesięcy w danym roku – wskazał Kailash Sahu ze Space Telescope Science Institute w Baltimore.Teleskop pozwolił na pomiary pozornych zmian pozycji gwiazd w tle z dokładnością do 0,2 milisekundy kątowej. – To około 10 milionów razy mniej niż widoczna średnica księżyca w pełni – tłumaczył Martin Dominik z brytyjskiego University of St. Andrews.Zebrane dane wskazują, że obserwowany obiekt ma masę około 7-krotnie większą od masy Słońca. Zdaniem naukowców nie może być to gwiazda ciągu głównego lub grupa gwiazd, gdyż nie zaobserwowano promieniowania. Obiekt jest też zbyt masywny jak na białego karła czy podwójną gwiazdę neutronową. Pozostaje jedno wytłumaczenie – czarna dziura.Do tego obiekt porusza się też z zadziwiającą prędkością 162 000 km/godz. – Żadna z gwiazd w jego otoczeniu nie porusza się tak szybko. Dlatego też sądzimy, że tę czarną dziurę przyspieszyła eksplozja supernowej, w wyniku której powstała – ocenił Sahu.