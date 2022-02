Platforma żąda ujawnienia dokumentu. Potężna wpadka Budki

„Wystąpiłem o natychmiastowe udostępnienie interpretacji podatkowej, na podstawie której Kancelaria Sejmu zwróciła posłom 425 zł” – napisał w piątek w sieci Borys Budka. Zanim przewodniczący klubu KO pochwalił się wystosowaniem pisma do marszałek Sejmu, interpretacje prawne były już dostępne w sieci. Każdy może je przeczytać, a nawet pobrać.

W związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu, posłowie (podobnie jak wcześniej m.in. emeryci) dostali wyrównanie zaliczek i przelewy na 425 zł. Lewicowe media pisały o „uprzywilejowaniu” posłów, a Donald Tusk zażądał od swoich polityków oddania tych pieniędzy na WOŚP.



Teraz szef klubu parlamentarnego KO Borys Budka wystosował w tej sprawie pismo do marszałek Sejmu Elżbiety Witek.



„Zwracam się o udostępnienie i przekazanie indywidualnej interpretacji podatkowej sporządzonej na zlecenie Kancelarii Sejmu, w wyniku której posłowie otrzymali zwrot” – czytamy w dokumencie, którym pochwalił się Budka.



Gdy polityk PO zamieścił screen wniosku w mediach społecznościowych, na stronach Sejmu widniała już interpretacja indywidualna Krajowej Informacji Skarbowej.



„W odpowiedzi na zainteresowanie przedstawicieli mediów publikujemy treść interpretacji indywidualnej dotyczącej stosowania przepisów o kwocie zmniejszającej podatek do uposażeń poselskich” – wyjaśniało Centrum Informacyjne Sejmu, publikując do wglądu cały dokument. „Interpretacja została wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na wniosek Kancelarii Sejmu” – zaznaczono.

W imieniu Koalicji Obywatelskiej wystąpiłem o natychmiastowe udostępnienie interpretacji podatkowej, na podstawie której Kancelaria Sejmu zwróciła posłom 425 zł tytułem „kwoty wolnej”. Nie ma naszej zgody na uprzywilejowanie posłów. Podatnicy muszą być tak samo traktowani. pic.twitter.com/TXm4bhb3wA — Borys Budka (@bbudka) February 4, 2022

Dokument już w sieci

Sejm wyjaśnia

W interpretacji indywidualnej Krajowej Informacji Skarbowej czytamy, że została przekazana już 24 stycznia 2022 roku. Kancelarię Sejmu poinformowano, że:„Na Państwu jako na podmiocie wypłacającym uposażenie ciążą obowiązki płatnika, o których mowa w art. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec tego zobowiązani są Państwo do obliczenia i pobrania od tych uposażeń zaliczek na podatek. Jeśli Państwo jako podatnik otrzymacie oświadczenie, o którym mowa w art. 32 ust 3 ustawy o podatku dochodowych od osób fizycznych,Cały dokument można zobaczyć TUTAJ.

Co interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej oznacza w praktyce? Dokładnie to, o czym Kancelaria Sejmu informowała dzień wcześniej.



„W konsekwencji wejścia w życie 1 stycznia 2022 r. zasady, zgodnie z którą nie jest możliwe odliczanie składki zdrowotnej od podatku, obniżeniu w tym zakresie uległy nie tylko pensje, ale także rozliczane na tych samych zasadach poselskie uposażenia.



Drugą okolicznością, która wpłynęła na wysokość otrzymanych przez posłów przelewów, jest podwyższenie do 30 000 zł kwoty wolnej od podatku. Także w tym przypadku mowa jest o rozwiązaniu powszechnie obowiązującym – wpisanym do art. 32 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponieważ ustawa stanowi, że jest to rozwiązanie przysługujące pracownikom, niezbędne było uzyskanie przez Kancelarię Sejmu wiążącej interpretacji indywidualnej, przesądzającej, czy z uwagi na fakt, że uposażenia poselskie są traktowane jak wynagrodzenie ze stosunku pracy, także posłom przysługuje rozwiązanie, z którego korzystają miliony podatników.



Z uwagi na sekwencję zdarzeń – przypadający najpierw termin wypłaty uposażeń poselskich – każdemu pobierającemu to świadczenie posłowi przelano za styczeń 2022 r. średnio około 1 000 zł netto mniej. Na zmniejszenie wypłaty wpłynęło wyżej wspomniane nieodliczenie składki zdrowotnej od podatku oraz nieuwzględnienie – z uwagi na oczekiwanie na interpretację podatkową – kwoty wolnej od podatku. Następnie, po uzyskaniu interpretacji podatkowej, zgodnie z którą posłowie są objęci powszechnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi kwoty wolnej od podatku, posłom - którzy pobierają uposażenie i wypełnili PIT-2 - naliczono ulgę w kwocie 425 zł.”



Cały dokument CIS w tej sprawie znajdziesz TUTAJ.