Tak wygląda budowa zapory. Nagranie Straży Granicznej [WIDEO]

Dziś rozpoczął się montaż pierwszych słupów zapory, która stanie na granicy z Białorusią. Natomiast w przyszłym tygodniu na place budowy zostanie dostarczona pierwsza partia ponad 2 tys. stalowych przęseł – informuje Straż Graniczna. Zapora ma powstrzymać falę nielegalnej migracji, organizowaną przez reżim Aleksandra Łukaszenki.

Budowa zapory na granicy polsko-białoruskiej, odcinek #PSGMielnik.

Od jutra rozpocznie się montaż pierwszych słupów. Natomiast w przyszłym tygodniu na place budowy zostanie dostarczona pierwsza partia ponad 2 tys. stalowych przęseł.#granica🇵🇱🇧🇾 #bariera #ochronagranicy pic.twitter.com/5K8oN3LpzE — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) February 3, 2022

Budowa zapory na granicy z Białorusią, która od ponad tygodnia trwa równocześnie na czterech odcinkach, rozpoczęła się od wiercenia i betonowania w ziemi pali. Następnie zaplanowano montaż stalowych słupów i przęseł, które produkuje konsorcjum trzech firm: Polimex-Mostostal, Mostostal Siedlce i Węglokoks. Na te elementy łącznie zużytych zostanie ponad 50 tysięcy ton stali.



Konstrukcja stanie na 186. km granicy i będzie mieć 5,5 metra wysokości. Na roboty budowalne, które wykonują firmy Budimex i konsorcjum Unibepu i Budrexu, zakontraktowano 644 mln zł, a na produkcję stalowych elementów, w tym 40 tysięcy sztuk przęseł – 589 mln zł. Razem daje to 1 mld 233 mln zł.



Oprócz bariery fizycznej na granicy powstanie też bariera elektroniczna, na którą składają się urządzenia takie jak kamery i czujniki ruchu. Pełnomocnik ds. budowy zapory Marek Chodkiewicz tłumaczył, że ta bariera będzie dłuższa od bariery fizycznej, ponieważ zabezpieczy 202 kilometry granicy. Wstępnie miała powstać na odcinku o kilkadziesiąt kilometrów krótszym. Wtedy jej koszt szacowano na 115 mln zł. Ostatecznie będzie znany po wyborze wykonawcy.



Zapora ma kosztować łącznie 1,6 mld zł. Zgodnie z ustawą o budowie zabezpieczenia granicy państwowej inwestycja ta jest celem publicznym. Nie są do niej stosowane przepisy odrębne, w tym m.in. prawa budowlanego, prawa wodnego czy prawa ochrony środowiska. Do zamówień związanych z inwestycją nie stosuje się też Prawa zamówień publicznych, a kontrolę zamówień sprawuje CBA. Niejawne są informacje dotyczące konstrukcji, zabezpieczeń i parametrów technicznych zapory. Formalnym inwestorem jest komendant główny Straży Granicznej.