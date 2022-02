„Nie jesteśmy od doradzania rządowi”. Zaskakujące słowa posła PO [WIDEO]

Nie jesteśmy od tego, żeby doradzać rządowi, szczególnie temu rządowi – oświadczył w TVP Info poseł Platformy Obywatelskiej Artur Łącki, pytany, jaką receptę na rozwiązanie problemu ws. Turowa proponowała opozycja.

Premierzy Polski i Czech Mateusz Morawiecki i Petr Fiala podpisali w czwartek umowę w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie, zakładającą: dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz fundusz na projekty lokalne; ustalono, że Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, a Fundacja PGE ma przekazać 10 mln euro krajowi libereckiemu.



Ustalono też, że Czechy wycofają swoją skargę na Polskę z TSUE. W piątek Morawiecki poinformował, że już w czwartek przekazano stronie czeskiej pieniądze i w ślad za tym Czechy wycofały skargę. Tym samym zakończył się trwający od kilku miesięcy spór polsko-czeski.





Recepta opozycji na spór ws. Turowa

O sprawie w TVP Info dyskutowali politycy. Przedstawiciel Platformy Obywatelskiej poseł Artur Łącki pytany był przez prowadzącą program Magdalenę Ogórek, co jego partia – która dziś krytykuje zawarte w Pradze porozumienie – doradziła i jakie recepty ws. Turowa przedstawiła rządowi.– Jeżeli będziemy rządzili, to wtedy zrobimy to, co mamy zrobić – odparł parlamentarzysta. Na to prowadząca program stwierdziła, że przecież Polacy „chcieliby zobaczyć waszą ofertę”. –

Po chwili dodał, że opozycja chce „doprowadzić do tego, żeby rząd Zjednoczonej Prawicy szybko przestał rządzić”, bo, jak argumentował, „szkodzi on Polsce i państwu”. – Nie pokazaliście rozwiązań na naprawę tej sytuacji, jak wasz wyborca ma być pewien, że gdy dojdziecie do władzy, to tę receptę będziecie mieli? – dopytywała dziennikarka.



– Gdyby pani słyszała dokładnie to, co mówiliśmy, to pani by znalazła tę receptę. Recepta na załatwienie sprawy Turowa polegała na prostych sprawach; rozmawiać z Czechami od samego początku, jak tylko wyszedł problem, a nie puszczać ich do Warszawy, obrażać ich i później skutki są takie, jakie są – odparł polityk. – My byśmy nie odsuwali sprawy, tylko próbowali ją załatwić od samego początku, czyli koszty byłby o wiele mniejsze – przekonywał.



Na słowa posła PO zareagował Edward Siarka, wiceminister klimatu i środowiska. – Polska od początku przy rozmowach dotyczących Turowa przykładała wielką wagę do rozmów z Czechami. Minister Kurtyka wiele razy był w Pradze, niemal na każde zawołanie – powiedział.

Co proponowała opozycja?

Co opozycja proponowała rządowi ws. Turowa? Przypomnijmy. Pod koniec maja ubiegłego roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapytany, czy Polska powinna wstrzymać wydobycia węgla w kopalni Turów mówił, że– Jest orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować niezależnie od tego, jak ono jest bolesne, jak trudne – ocenił. – Na tym polega system Unii Europejskiej. Jeżeli doprowadza się do tego, że sprawy są już w Trybunale i Trybunał wydaje orzeczenia, to jeżeli mamy poszanowanie dla unijnego prawa, nie ma innego wyjścia – mówił.Podobną opinię wyraził lider Polski 2050 Szymon Hołownia, który przekonywał, że

– Mamy ogłoszony środek tymczasowy i co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Otóż w tej sytuacji powinniśmy zrobić kilka prostych rzeczy. Po pierwsze, chcemy czy nie chcemy, zgadzamy się czy nie – wykonać postanowienie TSUE, dlatego że my nie możemy sobie wybierać lepszych i gorszych postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak się nam podobają w sprawie sądów, to będziemy, a jak się nam nie podobają w sprawie węgla, to nie będziemy – mówił pod koniec maja 2021 roku założyciel Polski 2050.



O tym, że Turów „musimy na pewno wygaszać”, mówiła Małgorzata Kidawa-Błońska z PO. – Jeżeli jest kara, to trzeba płacić – twierdziła. – Trzeba zacząć na poważnie rozmawiać z Czechami i jeżeli jest kara, to zacząć płacić. Ale nie można tracić czasu, o tym, że trzeba odejść od węgla – wiadomo. Rząd zamiast rozmów, przedstawiał jedynie butne zapewnienia, że wszystko jest w porządku – mówiła. – Trzeba pokazać, że nam na tym zależy, rozmawiać i szanować inny kraj – zaznaczała.



Była kandydatka PO na prezydenta kraju podkreślała, że kopalnię Turów „na pewno trzeba powoli wygaszać, ale nie można tego zrobić z dnia na dzień”. – Trzeba określić, kiedy to będzie możliwe i zrobić tak, by ci ludzie mieli pracę. Jeżeli rząd nie podejmuje decyzji i czeka nie wiadomo na co, to potem musi płacić kary – mówiła.