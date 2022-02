Konkurs „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. W tym roku zaproszono też studentów

Rozpoczęła się III edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Początkowo nicjatywa była skierowana do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. – W tym roku dodatkowo zaadresowaliśmy konkurs do studentów stacjonarnych i studentów zaocznych – powiedział w TVP Info przewodniczący komisji konkursowej Tadeusz Wolsza. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 marca.

– Konkurs („Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”) został skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych i tak przynajmniej było w I i II edycji konkursu. W tegorocznej – III edycji, którą właśnie rozpoczynamy, dodatkowo zaadresowaliśmy konkurs do studentów stacjonarnych i studentów zaocznych, chcąc wzbudzić większe zainteresowanie wśród młodego pokolenia Polaków tematyką historyczną – powiedział w czwartek w rozmowie z TVP Info – Tadeusz Wolsza, przewodniczący komisji konkursowej.



Uczniowie szkół ponadpodstawowych mogą zgłosić swoje prace w trzech kategoriach: plastycznej – stworzenie projektu medalu (awers i rewers) na temat „Katyń – Pamiętamy”, literackiej – przygotowanie pracy na temat „Etos ofiar Zbrodni Katyńskiej w odniesieniu do współczesności”, tekstu piosenki – przygotowanie tekstu piosenki poświęconej Zbrodni Katyńskiej.



Przewodniczący Kolegium IPN wskazał też, że „niewątpliwie zbrodnia katyńska wpisuje się w tematykę historyczną, w tej naszej dramatycznej historii”.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP Info, IAR

– O zbrodni katyńskie powinno się ciągle mówić. To nie jest temat, który powinien przestać być aktualnym zagadnieniem z kilku powodów. Przede wszystkim istnieje coś takiego jak polityka historyczna. I ma ona to do siebie, że państwo, które odpowiada za zbrodnię chce albo wyciszyć zagadnienie, albo skierować badania na inne tory, które by ją jakby usprawiedliwiły, albo w ogóle wyeliminowały z grona winowajców. Stąd przypominanie o Katyniu (…) jest takim bardzo dobrym pomysłem zwracania uwagi na to ważne wydarzenie historyczne – mówił Wolsza.