Pacjenci oskarżają Grodzkiego. Mocna odpowiedź marszałka

– Marzeniem tej władzy niewątpliwie jest, żeby w świetle kamer, niby przypadkowo, obecnego reżimowego medium agenci wpadali mi do domu i próbowali robić cyrk i hucpę – powiedział Tomasz Grodzki. Marszałek Senatu nie zrzeka się immunitetu, co pozwoliłoby prokuraturze na postawienie mu zarzutów. W najnowszym wywiadzie marszałek odniósł się również do tematu świadków, jego pacjentów. Zeznania grupy osób wskazują, zdaniem prokuratury, że jest podstawa, aby wysunąć pod jego adresem oskarżenia o korupcję.

„Czemu nie chce się pan zrzec immunitetu?” – zapytano Tomasza Grodzkiego w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej”.



– Rzecz nie polega na chceniu czy niechceniu. Chciałbym to z całą mocą podkreślić, że akcja przeciwko mnie nosi od początku znamiona ataku politycznego – ocenił polityk Platformy Obywatelskiej. – Zaczęła się dokładnie w dniu, kiedy zostałem wybrany na marszałka Senatu – argumentował.



Polityk podkreślił, że przez lata publicznie „nie było słowa na temat jakichkolwiek jego przewin”.



Zobacz także -> Immunitet Tomasza Grodzkiego. Ta liczba szokuje



Jak zaznaczył jednak dziennik, „są pacjenci, którzy oskarżają” Grodzkiego.



– Proszę pamiętać, że oprócz kilku osób (a przesłuchano podobno ponad 200), być może podstawionych czy fanatycznie popierających PiS, które mnie oskarżają, zgłosił się do mnie odważny i uczciwy człowiek, mój były pacjent, który zeznał w prokuraturze pod imieniem i nazwiskiem, że był przekupywany, aby mnie oczernić. Nie podjęto tego wątku – odpowiedział Tomasz Grodzki.

#wieszwiecej Polub nas

Marszałek stwierdził także, że Zjednoczona Prawica „nie cofnie się przed niczym”.Zobacz także -> Jest kolejny wniosek o uchylenie immunitetu Grodzkiemu – Prokuratura nie jest niezależna, stała się zbrojnym ramieniem partii rządzącej. To sposób prowadzenia polityki przez partię rządzącą. Marzeniem tej władzy niewątpliwie jest, żeby w świetle kamer, niby przypadkowo, obecnego reżimowego medium– ocenił.

„Korzyści majątkowe w złotówkach i dolarach”

źródło: Portal tvp.info, rp.pl

Niedługo minie rok, od kiedy Prokuratura Krajowa skierowała do Senatu pierwszy wniosek o uchylenie immunitetu marszałka tej izby Tomasza Grodzkiego.Kancelaria Senatu przekonywała jednak, że w dokumencie były błędy formalne.Śledczy argumentują, że Prokuratura Regionalna w Szczecinie domaga się uchylenia immunitetu Tomaszowi Grodzkiemu, ponieważ w toku śledztwa ustalono, że „pełniąc funkcję dyrektora szpitala specjalistycznego w Szczecinie i ordynatora tamtejszego Oddziału Chirurgii Klatki PiersiowejZobacz także -> Kulisy mobbingu w Senacie. Pokrzywdzony ujawnia nowe informacje o aferze „Jak wynika z ustaleń postępowania, korzyści majątkowe w postaci pieniędzy w złotówkach i dolarach – w wysokości od 1500 do 7000 zł – lekarz przyjmował w kopertach.W zamian zobowiązywał się do osobistego przeprowadzenia operacji lub ich szybkiego wykonania, a także do zapewnienia dobrej opieki lekarskiej. Tomasz Grodzki usłyszeć ma– w latach 2006, 2009 i 2012 roku” – wskazuje PK.Marszałek konsekwentnie, od samego początku tym zarzutom zaprzecza.