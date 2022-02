Wpadł do wybiegu dla niedźwiedzi w Warszawie. Nie wie, jak to się stało

W czwartek po południu 49–letni mieszkaniec Bródna wpadł do fosy nieczynnego wybiegu dla niedźwiedzi w parku Praskim. Dramatyczne wzywanie pomocy usłyszała przechodząca tamtędy kobieta – poinformowali strażnicy miejscy.

Strażnicy miejscy ruszyli na pomoc mężczyźnie, którzy w czwartkowe popołudnie wpadł do nieczynnego wybiegu dla niedźwiedzi przy alei Solidarności.



– Gdy przyjechaliśmy na miejsce, zobaczyliśmy mężczyznę w średnim wieku, który chodził po betonowych górkach na terenie wybiegu. Był wystraszony i mokry. Po chwili zszedł do fosy i zaczął ustawiać na sobie metalowe kosze, które tam leżały. Poleciliśmy mu, by tego nie robił i wezwaliśmy straż pożarną – powiedziała strażniczka, która brała udział w akcji.



Na miejsce zdarzenia przyjechały trzy sekcje strażaków. Do fosy wstawili składaną drabinę, która z trudem sięgała do wysokości barierki ogradzającej wybieg. Mocno wystraszony mężczyzna wspiął się po niej na górę. Nie miał widocznych obrażeń i nie czuć było od niego alkoholu. – Niestety nie umiał wytłumaczyć, jak znalazł się w fosie. Stanowczo twierdził jednak, że sam tam nie wskoczył. Być może wcześniej chodził po ogrodzeniu wybiegu, poślizgnął się i spadł – przekazali strażnicy.

Ponieważ skarżył się, że boli go głowa i dolna część pleców, wezwano pogotowie. 49–letni mieszkaniec Bródna został przewieziony do szpitala.



Misie, które mieszkały na tym terenie, zostały przeniesione w maju 2020 roku na teren zoo. Decyzję podjęto po dramatycznym wydarzeniu, kiedy to pijany 23–latek wskoczył na wybieg, szarpał i podtapiał niedźwiedzia. Po incydencie ogród zoologiczny wydał oświadczenie, z którego wynika, że 37–letnia niedźwiedzica wyszła z ataku bez szwanku, ale była mocno zestresowana.



„Bezpieczeństwo zwierząt w warszawskim zoo jest najważniejsze. Po ostatnim, oburzającym incydencie razem z dyrekcją zoo podjęliśmy decyzję o przeniesieniu niedźwiedzi do wnętrza ogrodu. Misie na wybieg od ulicy już nie wrócą” – informowała ówczesna rzecznik ratusza Karolina Gałecka.