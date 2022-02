TVP wyprodukuje film o Annie Przybylskiej

Wzruszająca opowieść o przedwcześnie zmarłej polskiej aktorce trafi na ekrany kin. TVP wyprodukuje obraz o Annie Przybylskiej, niezapomnianej Marylce z serialu „Złotopolscy”. Premiera „Ani” przewidziana jest na jesień.

Twórcami filmu są Krystian Kuczkowski i Michał Bandurski, którzy przygotowali wyjątkowe dokument o największych polskich gwiazdach estrady – „Krzysztof Krawczyk – całe moje życie” oraz „Maryla. Tak kochałam”.



Anna Przybylska Zadebiutowała w kinie w 1997 roku rolą Suczki w filmie „Ciemna strona Wenus”. Widzowie znali ją z ról w takich filmach jak „Dzień świra”, „Dlaczego nie!”, „Kariera Nikosia Dyzmy” czy „Sęp”. Zagrała też w wielu serialach, między innymi w „Złotopolskich”.





Rak trzustki przyczyną śmierci

#wieszwiecej Polub nas

źródło: TVP

Partnerem aktorki był piłkarz Jarosław Bieniuk, z którym miała córkę Oliwię oraz dwóch synów Szymona i Jana.. Zmarła 5 października 2014 roku.– To był człowiek ogromnego, wewnętrznego ciepła. Bardzo sympatyczna osoba, a do tego piękna kobieta – w TVP Info wspominał aktorkę reżyser Janusz Józefowicz. – Zrozumieć to, że Ania umarła w wieku niespełna 36 lat, to tak, jakby w ogóle zrozumieć śmierć. Jeśli odchodzi młoda osoba, aktorka w pełni rozkwitu, to trudno to zrozumieć – mówił aktor Andrzej Grabowski.