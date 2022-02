Atak białoruskich służb na polskich funkcjonariuszy. Nowe informacje z granicy

Polskie patrole na granicy znów zostały zaatakowane kamieniami przez białoruskie służby i migrantów. Kamienie są specjalnie dostarczane na miejsca planowanej prowokacji – poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska.

W piątek ok. 1 w nocy w okolicach Czeremchy (woj. podlaskie) doszło do próby siłowego przekroczenia granicy. Kiedy cudzoziemcy przechodzili przez zniszczone zabezpieczenia, służby białoruskie rzucały kamieniami w polskie patrole.



Wczoraj również na terenie placówki SG w Czeremsze Białorusini atakowali polskie patrole. – Nie było jednak tam cudzoziemców, tylko służby białoruskie. Sześciu żołnierzy rzucało kamieniami w polskie posterunki – oznajmiła Michalska.



– To nie są kamienie znalezione w lesie. To są kostki granitu, kawałki kostki brukowej. Nie rzucają w naszych żołnierzy i funkcjonariuszy kamykami z lasu. Kamienie są dostarczane na granicę. Z pewnością robią to służby białoruskie – oceniła rzeczniczka.

źródło: straż graniczna, pap

Ostatniej doby granicę polsko-białoruską próbowało nielegalnie przekroczyć 22 osób. Na terenie placówki SG w Szudziałowie zatrzymano obywateli Egiptu, który przecięli concentrinę i przeszli na stronę polską.Natomiast w okolicach Białowieży na terytorium Polski wtargnęło 14 cudzoziemców.Od początku roku funkcjonariusze SG odnotowali ponad 1 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.