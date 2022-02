Tusk podzieli się pieniędzmi z chorymi. Internauci: Chylimy czoła

Donald Tusk poinformował, że zamierza przekazać 425 zł na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. „Ale się uśmiałem, to mniej niż 100 euro” – piszą internauci. Przypominają, że Donald Tusk tylko od 2014 r. jako przewodniczący Rady Europejskiej, a później szef Europejskiej Partii Ludowej miał zarobić ponad 9 mln zł. Teraz w EPP dostaje ok. 30 tys. zł miesięcznie, a niedługo kolejne 30 tys. zł miesięcznie ma inkasować jako emeryturę.

O co dokładnie chodzi? Radio Zet przekazało „nieoficjalne informacje”, że w resorcie finansów trwają prace nad zmianami dotyczącymi Polskiego Ładu i zarobków parlamentarzystów. „Posłowie dostali częściowy zwrot pieniędzy zabranych im przez Polski Ład” – alarmował Onet.



W sprawie postanowił więc zareagować Donald Tusk. „Posłanki i Posłowie! Nie bierzcie tych pieniędzy. Przekażcie je na Wielką Orkiestrę i zażądajcie publicznego wyjaśnienia tego skandalu” – napisał. Jak zaznaczył, sam też wpłaci „solidarnie 425 zł”.



Jak wyjaśnił Artur Soboń z ministerstwa finansów, to manipulacja. „Nie ma żadnej zmiany, która poprawiłaby sytuacje posłów w związku z Polskim Ładem” – zapewnił. Wyjaśnił, że posłowie dostali jedynie wyrównanie zaliczek, dokładnie tak jak np. emeryci.



„Stanowisko skarbówki ws. uposażeń posłów jest niezmienne” – wskazał. Więcej na ten temat TUTAJ.

Posłanki i Posłowie! Nie bierzcie tych pieniędzy. Przekażcie je na Wielką Orkiestrę i zażądajcie publicznego wyjaśnienia tego skandalu. Sam też wpłacę jutro solidarnie 425 zł. To tylko prośba, oczywiście. — Donald Tusk (@donaldtusk) February 3, 2022

Deklaracja Tuska i emocje w sieci

„425 zł to 93 euro!” – piszą internauci i przypominają, że Donald Tusk zarobił w Brukseli miliony euro. Gest oddania na cele charytatywne niespełna stu euro uważają więc za śmieszny.– ironizują.

Przypominają też, że zostawiając polski rząd i niespełnione obietnice, Donald Tusk w 2014 r. wyjechał do Brukseli, gdzie zarobił miliony.



Od grudnia 2014 r. do listopada 2019 r. były premier zajmował stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej. A to równało się pensji w wysokości ok. 105 tys. zł miesięcznie. Co więcej, w styczniu 2019 r. dostał podwyżkę do ok. 140 tys. zł miesięcznie.



Do tego należy doliczyć dodatki: na koszty reprezentacyjne – ok. 76 tys. zł rocznie i na mieszkanie – ponad 200 tys. zł rocznie. To oznacza, że w ciągu pięciu lat Donald Tusk zarobił ok. 7,73 mln zł.



Koniec kadencji na fotelu przewodniczącego Rady Europejskiej nieszczególnie wpłynął na zarobki Tuska. Do końca 2021 r. RE wypłacała mu tzw. „dodatek przejściowy” w wysokości ok. 58 tys. zł miesięcznie. Do tego były premier może liczyć na ok. 30 tys. zł miesięcznie jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej.



A za rok politykowi będzie przysługiwała emerytura. Gdy skończy 65 lat, ma otrzymywać ok. 21 tys. zł. miesięcznie. Do tego dojdzie świadczenie z ZUS, które według wyliczeń „Super Expressu” wyniesie ok. 9 tys. zł. Tym samym Tusk będzie jednym z najbogatszych w Polsce emerytów.

Uwierzę w dobre intencje jeżeli przekaże Pan różnicę w uposażeniu premiera RP i szefa rady UE i przewodniczącego EPL - zachowując to pierwsze.

Z ostatnich niemalże 8 lat.

Wtedy też wpłacę solidarnie 425zl. https://t.co/imX8xqXuKm — Marek Kuna���� (@Marek_Kuna_) February 3, 2022

„Jest pan ostatnią osobą, która…”

Stanowisko Tuska, że posłowie opozycji mają oddać przysługujące im pieniądze, a on sam wpłaci 425 zł, rozgrzało użytkowników sieci.

„Z pana zarobkami, odprawami, przyszłą emeryturą jest pan najzwyczajniej w świecie ostatnią osobą w Polsce, która ma do tego prawo. A zamiast na WOŚP, mógłby pan dorzucić na ofiary wypadków drogowych” – komentują, przypominając Tuskowi łamanie przepisów.



„Milioner namawia posłów do rezygnacji z części swojego wynagrodzenia, które im się należy? Kto panu doradza? Pan naprawdę był premierem RP i szefem RE?” – pytają.



Internauci sugerują też, by, skoro posłowie mają przelewać 425 zł, szef PO przelał co najmniej kwotę proporcjonalną do swoich zarobków.

P.Tusk,

"Solidarnie 425 zł"? Ile to % z wynagrodzenia posłów, a ile % z Pana wynagrodzenia?

Pan zostawi Posłanki i Posłów w spokoju. Tylko lizusy posłuchają. Czy o to chodzi?

Pan zajmie się skandalem Marszałka Grodzkiego i Jego immunitetem. — Elesa (@ElesaKociara) February 3, 2022

Donald Tusk wpłaci 425 zł z kilkudziesięciu tysięcy, które inkasuje miesięcznie. To prawie jak Trzaskowski, który kupił u Gessler 4 pączki za 44 zł, a starszej kobiecie przed cukiernią rzucił 20 groszy. https://t.co/wTForzBOjD — Daniel Liszkiewicz (@Dan_Liszkiewicz) February 3, 2022

By się Pan wstydził mówić o pieniądzach. Z Pana zarobkami, odprawami, przyszłą emeryturą jesg Pan najzwyczajniej w świecie ostatnią osobą w Polsce, która ma do tego prawo. A zamiast WOŚP, mógłby Pan dorzucić na ofiary wypadków drogowych. — Piotr Filipczyk ������ (@PiotrFi) February 3, 2022

Panie Donaldzie Tusk, nie jest Pan posłem więc skąd ta szczodra propozycja? Może lepiej gdyby Pan oddał 2 lata emerytury ludziom którym Pana Rząd ją wydłużył lub pieniądze z OFE ? — Bogdan Rzońca (@Bogdan_Rzonca) February 3, 2022

To brednie. Każdy podlega prawu. Posłowie jak każdy Obywatel: radni gminni, sejmików woj. etc .. mają prawo

do korzystania z kwoty wolnej od podatku. I nic w tym dziwnego. Dziwne, że Pan pobiera uposażenie jako szef EPL i były Przewodniczący Rady Europejskiej. Hipokryta — RdzennyKujawiak (@RdzennyKujawiak) February 4, 2022

Gdybym miał tyle forsy, wpłaciłbym 4000zł a nawet i więcej. Ludzie, którzy mają 30x mniejsze dochody są hojniejsi. Jednak to prawda. Czym bogatszy człowiek tym bardziej skąpy. — Najważniejsza jest Polska. (@AdamKAS7) February 4, 2022

��Milioner namawia posłów do rezygnacji z części swojego wynagrodzenia, które im się należy? Kto Panu doradza? Pan naprawdę był premierem RP i szefem PE? Boże chroń nas przed takimi populistami...https://t.co/RaK94GDJvZ — Artt (@od_Artt) February 3, 2022

Zaraz Pan napisze . Polacy nie bierzcie 500+ . Nie bierzcie 13. Nie korzystajcie z dodatku osłonowego. Różnice z Wat i akcyzy od gazu i energii elektrycznej przekażcie na orkiestrę. Zaraz znów wróci pieniędzy nie ma i nie było i nie będzie . #NowyŁad #PiS #Tusk #Morawiecki — centralna_moc (@centralna_moc) February 4, 2022