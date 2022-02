Lichocka o prezydenckim projekcie ustawy o SN: Mamy własny projekt

Z szacunkiem przyjmujemy inicjatywę prezydenta ws. Sądu Najwyższego, ale mamy własny projekt, który ma zapewniać pewną stabilność polskiego prawa; myślę, że to on powinien być podstawą do dalszej pracy nad reformą sądownictwa – powiedziała posłanka Prawa i Sprawiedliwości Joanna Lichocka.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek, że składa do Sejmu projekt zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym, w którym m.in. proponuje likwidację Izby Dyscyplinarnej i utworzenie w SN Izby Odpowiedzialności Zawodowej.



Lichocka mówiła w Polskim Radiu 24, że politycy PiS z szacunkiem przyjmują inicjatywę prezydenta.



– Prezydent ma oczywiście inicjatywę ustawodawczą i jeżeli uważa, że należy podjąć działania, które rozwiążą jakiś problem, to z taką inicjatywą występuje i my na pewno bardzo uważnie będziemy ten projekt analizować. Ale, jak już przedstawiciele PiS i rzeczniczka partii mówili, rząd Zjednoczonej Prawicy ma własny projekt. Kończą się nad nim prace, są już daleko idące uzgodnienia – zaznaczyła.

Według posłanki projekt, „który jest opracowywany, ma zapewniać stabilność polskiego prawa, ciągłość tych decyzji, które już zostały podjęte”.

– Myślę, że to on powinien być podstawą do pracy dalszej nad reformą sądownictwa. Ale oczywiście to jest dyskutowane w środowisku politycznym PiS i na efekt tej dyskusji prawdopodobnie niezbyt długo przyjdzie nam czekać: na jednym z najbliższych posiedzeń Sejmu prawdopodobnie rozpoczną się prace – powiedziała posłanka.



– To inicjatywa prezydenta, którą dobitnie umotywował, że należy już przeciąć pewien spór, który toczymy z Komisją Europejską. Ale poczekajmy na to, jak oba projekty będą w Sejmie, i rozpoczniemy nad tym prace – dodała.



Zgodnie z prezydencką propozycją zmian w ustawie o SN obecna Izba Dyscyplinarna ma zostać zlikwidowana; sędziowie zasiadający w niej mają mieć stworzoną przez I Prezesa SN możliwość przejścia do innej izby SN, a także możliwość przejścia w stan spoczynku.





źródło: pap

W SN ma powstać Izba Odpowiedzialności Zawodowej. Zgodnie z prezydencką propozycją ze wszystkich sędziów Sądu Najwyższego, z wyjątkiem prezesów SN, mają zostać wylosowane 33 osoby, z których prezydent wybierze następnie na pięcioletnią kadencję 11 sędziów do składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej.Projekt zakłada, że sędziowie, którzy będą w składzie Izby Odpowiedzialności Zawodowej, nie opuszczają swych macierzystych izb, a sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej mają nie przekraczać 50 proc. ich normalnego pensum sędziego.