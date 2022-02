WHO: Europa ma okazję, by przejąć kontrolę nad pandemią

Państwa w Europie mają wyjątkową okazję, by przejąć kontrolę na koronawirusem i nie można tej okazji zaprzepaścić – oświadczył regionalny dyrektor Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę dr Hans Kluge. W jego opinii możemy utrzymać „dłuższy okres spokoju” dzięki wysokiemu poziomowi wyszczepienia populacji i naturalnej odporności, tendencji wirusa do słabszego rozprzestrzeniania się przy wyższych temperaturach i faktu, że dominujący wariant Omikron jest mniej groźny od poprzedników.

– Okres zwiększonej ochrony powinien być postrzegany jako swego rodzaju „zawieszenie broni”, które dopiero może nam przynieść długotrwały pokój – powiedział lekarz. Ostrzegał, że ta przerwa nie będzie jednak trwała długo, jeżeli nie będziemy kontynuować kampanii szczepień przeciw COVID-19 i śledzić rozwoju nowych wariantów.



Kluge zaznaczył, że nowe warianty koronawirusa z czasem „niewątpliwie się pojawią”, niemniej „jest możliwe odpowiedzieć na nie bez potrzeby wprowadzania takich środków, z jakich korzystaliśmy w przeszłości”.





