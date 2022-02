Polskie winnice – czy to dobry biznes?

Nie trzeba zakładać winnicy, by napić się wina. W Czarnej Stodole pod Ślężą nie uwierzyli i założyli.

Polska jednym z ważniejszych odbiorców węgierskiego wina Polska jest jednym z ważniejszych importerów węgierskiego wina, a producenci chcieliby jeszcze zwiększyć swą obecność na tym rynku, jak powiedzieli... zobacz więcej

Wznosząca się u podnóży Ślęży, za Przełęczą Tąpadła, czarna stodoła wraz z winnicą, została założona w 2018 r. Wśród szczepów winnicy znajdziemy Chardonnay, Johannitera, Regenta, Solarisa i Muscarisa.



– Jesteśmy winiarzami, bo możemy nimi być. Mogliśmy tutaj zamieszkać, postawić dom i zasadzić winnice i robimy wino teraz – opowiada właścicielka winnicy w Czarnej Stodole Julia Ciechowicz.



Horyzont czasowy zwrotu inwestycji jest zasadniczo odległy.



– Jeden hektar winnicy kosztuje milion złotych. Byłem zdziwiony, bo sadzonki, ogrodzenia kosztowały ok. 100-150 tys. zł wiec, gdzie jest ta reszta? Okazuje się, że to są tanki, to jest rozlewarka i dziesiątki innych urządzeń; do tego dochodzi traktor, opryskiwacze i sprzęt rolniczy – mówi właściciel winnicy Jakub Górski.



– A koniec koców okazuje się, że to jest jeszcze nic, bo trzeba gdzieś to jeszcze zrobić. Sama budowlanka, koszt budowy pomieszczeń, gdzie przechować i wyprodukować wino: to nie jest tanie – stwierdza Górski.