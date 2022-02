Zaskakujące słowa Spurek o kopalni w Turowie. Dostała zdecydowaną odpowiedź

Porozumienie z Czechami niczego nie rozwiązuje – twierdzi europosłanka Zielonych Sylwia Spurek. Stawia pytania, „czy obrona węgla zamiast transformacji energetycznej naprawdę jest tego warta”. Odpowiedziała jej eurodeputowana PiS Anna Zalewska. – Proponuję pani Sylwii Spurek, żeby dokonała prostych działań na prostych liczbach – komentowała w programie „#Jedziemy”.

W czwartek premierzy Polski i Czech Mateusz Morawiecki oraz Petr Fiala podpisali umowę w sprawie kopalni odkrywkowej w Turowie. Zgodnie z nią Polska zapłaci 35 mln euro rekompensaty, a Fundacja PGE przekaże 10 mln euro krajowi libereckiemu. Czechy wycofają swoją skargę na Polskę z TSUE. Nadzór Unii nad umową ma trwać pięć lat.



20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklaruje, że nie zamierza płacić kary.





Spurek o Turowie. Odpowiedź Zalewskiej

#wieszwiecej Polub nas

Fakt podpisania polsko-czeskiego porozumienia skomentowała europosłanka Zielonych Sylwia Spurek. „Porozumienie z Czechami niczego nie rozwiązuje. Turów wciąż będzie funkcjonować i zanieczyszczać środowisko. Zostają też finansowe kary i rekompensaty, których polscy podatnicy/czki poniosą koszty. Czy obrona węgla zamiast transformacji energetycznej naprawdę jest tego warta?” – napisała eurodeputowana.Wpis Spurek komentowała na antenie TVP Info europosłanka PiS Anna Zalewska. Zaznaczyła, że „oczywiście jest tego warta (obrona węgla)”.jeżeli powiemy, że Turów będzie funkcjonował do 2044 r., czyli przez 22 lata, i podzielimy to przez 60 tys. pracujących wprost i w spółkach zależnych, to miejsce pracy będzie kosztowało rocznie 30 euro. Proszę mi uwierzyć, warto było – powiedziała.

Odnosząc się z kolei do transformacji energetycznej Zalewska mówiła, że jeżeli „Spurek albo TSUE wyobrażą sobie, że trzeba z dnia na dzień zamknąć wszystkie kopalnie w Polsce, to znaczy, że nie mają wyobraźni i chcą działać na szkodę polskich obywateli”.



Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni jako tzw. środka tymczasowego.



Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.





Turów. Karę nałożył TSUE

źródło: TVP Info, portal tvp.info

20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklarował, że nie zamierza jej płacić.Premier Czech powiedział na wspólnej z premierem Morawieckim czwartkowej konferencji w Pradze, że warunkiem wycofania skargi jest przelew środków; kiedy zostaną przelane, wtedy Czechy wycofają skargę z TSUE.Podpisana w czwartek w Pradze umowa ws. działalności kopalni w Turowie przewiduje dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy i fundusz na projekty lokalne. Zgodnie z umową Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE przekaże 10 mln euro krajowi libereckiemu.Premier Morawiecki jest przekonany, „że zgodnie z naszą umową dziś lub jutro Republika Czeska wycofa swoją skargę z Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ws. Turowa i ten problem przestanie istnieć”. Minister klimatu i środowiska