Nowy sondaż do Sejmu. Zmiana poparcia dla PiS

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, wygrałoby je Prawo i Sprawiedliwość, które mimo spadku utrzymuje przewagę nad Koalicją Obywatelską – tak wynika z nowego sondażu Social Changes na zlecenie wpolityce.pl.

Deklarowana frekwencja wyniosła 57 proc.; to o 7 pkt. proc. więcej niż w badaniu z poprzedniego tygodnia – zaznacza serwis. Badanie pokazuje, że do Sejmu weszłoby sześć ugrupowań.





Sondaż. Jakie poparcie dla partii?

#wieszwiecej Polub nas

źródło: wpolityce.pl, portal tvp.info

Na Prawo i Sprawiedliwość głosować chceW porównaniu do poprzedniego sondażu oznacza to spadek poparcia dla partii rządzącej o 2 pkt. proc.Wybór Koalicji Obywatelskiej zadeklarowało 28 proc. badanych (bez zmian w porównaniu z poprzednim badaniem). Bez zmian utrzymały się też notowania Polski 2050 i wyniosły 11 proc.Na kolejnym miejscu znalazła się – zyskując 1 pkt. proc. – Konfederacja,Poparcie dla Lewicy wyniosło – podobnie jak w poprzednim sondażu – 8 proc.Na Polskie Stronnictwo Ludowe wskazało 5 proc. respondentów. Ludowcy zyskali więc 2 pkt. proc. Bez zmian – na poziomie 2 proc. – utrzymało się poparcie dla Kukiz'15. Nie zmieniło się także poparcie dla Porozumienia, na które wskazał jeden na stu ankietowanych.Badanie zostało zrealizowane metodą CAWI (Computer Assisted Web Interview) na panelu internetowym. Przeprowadzono je na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1 tys. 66 osób od 28 do 31 stycznia.