Rosyjskie wojska na Białorusi. Wkrótce rozpoczną się manewry [WIDEO]

Rosyjskie wojska, głównie ze Wschodniego Okręgu Wojskowego, budują obozy polowe i już ćwiczą na Białorusi w ramach „sprawdzianu sił reagowania Państwa Związkowego”. Aktywna faza „sprawdzianu” – manewry – rozpocznie się 10 lutego.

„Rosyjscy wojskowi rozbili obóz polowy na poligonie w Brzeskim” – podawało rosyjskie ministerstwo obrony.



Białoruskie ministerstwo informuje o rozpoczętych już na poligonie Brzeskim ćwiczeniach w ramach zgrywania pododdziałów z obu krajów i „zajęciach kontrolnych” z udziałem „desantu, wojsk zmechanizowanych, załóg czołgowych, bojowych wozów piechoty, oddziałów artyleryjskich, przeciwpancernych”.



„Białoruscy i rosyjscy żołnierze przećwiczą obronę i walkę z nielegalnymi formacjami zbrojnymi” – podano.



Resort obrony w Mińsku przekazał, że na poligonie Obóz-Lesnowski „zorganizowano i zamaskowano miejsca stacjonowania żołnierzy, przeprowadzono kamuflaż sprzętu; zorganizowano posterunki i patrole”. Podobne „zajęcia kontrolne”, mają się odbyć także na innych poligonach – Domanowskim, Gożskim i Osipowickim.



Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w czwartek, że na Białoruś trafiły już rakiety S-400 Triumf. Mają zostać rozmieszczone „na poligonie w obwodzie brzeskim”, a następnie objąć dyżur bojowy w systemie obrony przeciwlotniczej Białorusi i Rosji.

Wcześniej z Kraju Chabarowskiego, pokonując ok. 8 tys. km na lotnisko w Baranowiczach, dotarło 12 myśliwców Su-35S.

„Wielozadaniowe myśliwce Su-35S ze Wschodniego Okręgu Wojskowego zakończyły przebazowanie na białoruskie lotniska” – poinformował rosyjski resort obrony 27 stycznia. Białorusini podali 29 stycznia, że do kraju przerzucono rosyjskie zestawy artyleryjsko-rakietowe Pancyr-S.



Na opublikowanym przez ministerstwo obrony nagraniu widać, że na Białoruś przyjechało 12 ciężarówek, z których każda może przewozić 12 rakiet – informował Sputnik. Ministerstwo obrony nie podało nazwy stacji, na którą przyjechał skład z rakietami, ani docelowego miejsca rozmieszczenia zestawów. Pokazano za to zdjęcia – tradycyjnie już – z powitania rosyjskich żołnierzy chlebem i solą.





W komunikatach resortu obrony można również znaleźć relacje z koncertów i wizyt w muzeach – częścią wspólnego sprawdzianu sił reagowania jest bogaty program kulturalny. Z nieoficjalnych informacji wynika, żeNa terytorium zachodniego sojusznika Rosji jadą wozy opancerzone, bojowe wozy piechoty, czołgi, moździerze i inny sprzęt. Większość pojazdów i uzbrojenia jest identyfikowana przez internautów na podstawie „powitalnych wideo” ministerstwa obrony i nagrań przekazywanych przez użytkowników sieci społecznościowych z różnych miejsc Białorusi.Według mediów na poligonie pod Osipowiczami są już rosyjskie rakiety Iskander. Na Białoruś trafiły też systemy artyleryjskie Uragan.

Jak wynika z ustaleń grupy śledczej Conflict Intelligence Team z 18 stycznia i innych analityków opierających się na powszechnie dostępnych źródłach, zarówno Uragany, jak i inny sprzęt wojskowy z Rosji zgromadzono w pobliżu miejscowości Rzeczyca w obwodzie homelskim, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od granicy z Ukrainą.



Białoruska redakcja rosyjskiego Sputnika, która publikuje znacznie więcej konkretów o manewrach niż państwowe media białoruskie, szacuje, że na Białoruś trafiło dotąd kilkuset rosyjskich żołnierzy; jednak wydaje się, że te dane mogą być „niedoszacowane”.



Podczas wystąpienia w Radzie Bezpieczeństwa ONZ w poniedziałek amerykańska ambasador Linda Thomas-Greenfield oceniła, że na Białorusi jest już 5 tys. rosyjskich żołnierzy, a docelowo ma ich być nawet 30 tys.





