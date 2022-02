Uwaga na gołoledź. Sprawdź prognozę pogody na piątek

W piątek rano prognozujemy zachmurzenie całkowite, z możliwymi przejaśnieniami na zachodzie kraju. W ciągu dnia temperatura maksymalna będzie się wahać od 4 st. w centrum i na północnym zachodzie do 0 na wschodzie kraju – przekazała synoptyk IMGW Anna Woźniak.

Sztorm na Bałtyku. Linie promowe odwołują rejsy Sześć rejsów promami z Gdyni i Karlskrony z powodu złych warunków pogodowych odwołał szwedzki przewoźnik Stena Line. Rejsy do Szwecji anulował też... zobacz więcej

IMGW przewiduje, że rano na wschodzie kraju spadnie deszcz ze śniegiem. Należy się też spodziewać opadów marznącego deszczu, który będzie powodował gołoledź.



– W wielu miejscach silne zamglenia i mgły, które będą ograniczały widoczność do 200 metrów – dodała synoptyk.



Po południu IMGW przewiduje wiatr południowo-zachodni, wzmagający się do umiarkowanego i dość silnego – zaznaczyła Anna Woźniak.



Przeczytaj także: Śnieżyce sparaliżowały Ateny. Ludzie uwięzieni w autach



– Wieczorem strefa przelotnych opadów deszczu i deszczu ze śniegiem będzie się przemieszczać z północnego zachodu do centrum kraju – powiedziała synoptyk. Na wschodzie wystąpią opady deszczu oraz mżawki, których konsekwencją będzie gołoledź.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Jak wskazała synoptyk, w ciągu dnia temperatura maksymalna wyniesie 0 st. na wschodzie do 4 na północnym zachodzie i w centrum.– Prognozowana temperatura minimalna w nocy wyniesie -1 st. na południowym wschodzie, 1 w centrum, 2 st. na zachodzie – stwierdziła Anna Woźniak. –umiarkowany, dość silny południowo-zachodni i zachodni. W porywach na Wybrzeżu i południowym zachodzie do 70 km/h – dodała.Na pozostałym obszarze kraju porywy wiatru sięgną 65 km/h.