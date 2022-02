Częstsze depresje i stany lękowe u ciężarnych w czasie pandemii

Pandemia COVID-19 spowodowała znaczny wzrost odsetka ciężarnych cierpiących na depresję i stany lękowe – ujawniło badanie naukowców brytyjskich, które publikuje pismo „BMC Pregnancy and Childbirth”.

W ciąży kobiety są szczególnie podatne na występowanie problemów ze zdrowiem psychicznym. Doświadczenie traumatycznych sytuacji, do których zalicza się katastrofy naturalne czy pandemię, może zwiększyć podatność ciężarnych na różne zaburzenia psychiczne, które mają negatywny wpływ zarówno na mamy, jak i ich dzieci.



Od kwietnia 2020 r. do stycznia 2021 r. – jeszcze zanim wprowadzono w Wielkiej Brytanii program szczepień – naukowcy z University of Essex przebadali 150 ciężarnych kobiet.



Jak wyliczyli, objawy depresji występowały aż u 47 proc. badanych, a stany lękowe – u 60 proc. z nich. Wcześniejsze prace wskazywały, że odsetki te wynoszą odpowiednio 17 i 23 proc. Okazało się również, że ciężarne z silniejszymi objawami depresji odczuwały mniejszą więź z nienarodzonym jeszcze dzieckiem.



Zdaniem naukowców wyniki te dowodzą, że doświadczenie traumatycznej sytuacji, takiej jak pandemia, może znacznie zwiększyć podatność ciężarnych na problemy natury psychicznej.

– Wysokie odsetkipodczaswykazane w naszym badaniu sugerują, że kobiety oczekujące dziecka doświadczają kryzysu psychicznego, który może w znacznym stopniu zakłócać więź matki z dzieckiem podczas ciąży i potencjalnie wpływać na wyniki porodu, a także późniejszy rozwój dziecka – skomentowała główna autorka pracy dr Maria Laura Filippetti.Jej zdaniem konieczne są większe wysiłki pracowników ochrony zdrowia i decydentów, by pomóc ciężarnym w tym trudnym okresie ich życia.Jak potwierdziło badanie, większe wsparcie społeczne dla ciężarnej – ze strony jej partnera, rodziny, przyjaciół czy placówek medycznych – stanowiło czynnik ochronny i wiązało się z mniejszym nasileniem stanów lękowych.Badacze podkreślają, że zastępowanie wizyt telewizytami i inne zmiany podczas lockdownu, które utrudniały bezpośredni kontakt ciężarnych z innymi osobami, mogły się przyczynić do nasilenia problemów psychicznych w tej grupie kobiet.