Wspólny apel polskiej i ukraińskiej społeczności w USA. Chodzi o rosyjską agresję

Kongres Polonii Amerykańskiej (KPA) i Komitet Kongresu Ukraińskiego w Ameryce (UCCA) wydały wspólne oświadczenie z apelem do Waszyngtonu o wszczęcie działań w celu powstrzymania agresji Rosji na Ukrainę. Wezwanie skierowały do administracji prezydenta i Kongresu USA.

Obydwie organizacje wyraziły zaniepokojenie utrzymującą się groźbą agresji Rosji na Ukrainę i związanymi z tym konsekwencjami, jakie mogą dotknąć całą Europę Środkową i Wschodnią. Postulowały, aby Biały Dom i Kongres USA podjęły znaczącą, zapobiegawcza akcję dla powstrzymania Kremla przed dalszą inwazją na Ukrainę i wojną hybrydową przeciw innym krajom regionu.



„Podczas gdy administracja kontynuuje dyplomatyczną debatę z władzami Kremla, KPA i UCCA zalecają, aby Stany Zjednoczone przekazały Ukrainie dodatkową broń defensywną, zwłaszcza pociski przeciwpancerne i przeciwlotnicze, jak też odpowiedni sprzęt dla obrony ukraińskiego wybrzeża. Stany Zjednoczone muszą też mocno zachęcić naszych sojuszników z NATO, aby w tym celu wysłały na Ukrainę niezbędną broń” – stwierdza dokument.



Zdaniem jego autorów priorytetem powinno być narzucenie wyprzedzających sankcji na ludzi uwikłanych w ataki cybernetyczne przeciw Ukrainie lub jej zachodnich aliantów, sprawców poważnego gwałcenia praw człowieka i swobód religijnych na okupowanych przez Rosję terytoriach Ukrainy, Krymie i Donbasie, a także na jednostki odpowiedzialne za operacje wywrotowe oraz prowadzone pod fałszywą flagą.

źródło: pap

„Skoordynowana i zjednoczona strategia Stanów Zjednoczonych i naszych zachodnich sojuszników, dotycząca sektorowych i ekonomicznych sankcji, w tym sankcji wobec Nord Stream 2, oraz usunięcie Federacji Rosyjskiej z SWIFT (Stowarzyszenie dla Światowej Międzybankowej Telekomunikacji Finansowej) byłoby najmocniejszym ostrzeżeniem dla Kremla” – przekonują obydwie organizacje.W ich opinii inwazja Rosji na Ukrainę naraziłaby na niebezpieczeństwo całą architekturę bezpieczeństwa stworzoną po zimnej wojnie. Wzywają oni do kategorycznego odrzucenia takich żądań jak wycofanie wojsk NATO z terytoriów krajów byłego Układu Warszawskiego, ponieważ zachęciłoby to autorytarne reżimy do użycia siły dla zmiany uznanych przez społeczność międzynarodową granic i podkopywania suwerennych decyzji niezależnych państw.„Stany Zjednoczone i międzynarodowa społeczność powinny uszanować aspiracje Ukrainy jako suwerennego, niezależnego i demokratycznego kraju oraz wspierać jej pragnienia do dalszej integracji z europejską i transatlantycką społecznością bez obawy o groźbę militarnej inwazji” – konkluduje oświadczenie sygnowane przez prezesów KPA Franka J. Spulę i UCCA Andrewa J. Futeya.