Wschodnia flanka: grupa przygotowawcza z amerykańskiej 82. Dywizji jest już w Polsce

Grupa przygotowująca pobyt żołnierzy z amerykańskiej 82. Dywizji Powietrznodesantowej jest w Polsce - poinformował w czwartek wieczorem minister obrony Mariusz Błaszczak.

W środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracja rosyjskich wojsk przy granicy z Ukrainą.

Trwa przygotowanie do przyjęcia sił głównych Brygadowej Grupy Bojowej z 82. Dywizji Powietrznodesantowej ����. W ���� jest już grupa przygotowawcza. Łącznie w ramach przerzutu przybędzie 1700 żołnierzy. To wyraźny sygnał sojuszniczej solidarności w odpowiedzi na sytuację na Ukrainie. pic.twitter.com/hvXX93kEuH — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) February 3, 2022

źródło: PAP, Twitter

2 tys. żołnierzy zostanie wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 trafi do Polski. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.W USA w stan podwyższonej gotowości do rozmieszczenia w Europie postawiono 8,5 tys. żołnierzy.