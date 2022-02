Czy posłowie zyskali na Polskim Ładzie? Apel Tuska po publikacji Onetu. Soboń: To manipulacja

„Posłowie dostali częściowy zwrot pieniędzy zabranych im przez Polski Ład” – poinformował w czwartek wieczorem Onet. Lider PO Donald Tusk wystąpił do parlamentarzystów z apelem, by „przekazali te pieniądze na WOŚP i zażądali publicznego wyjaśnienia skandalu”. „To manipulacja” – wskazał na Twitterze Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów.

W poniedziałek Radio Zet przekazało „nieoficjalne informacje”, że w resorcie finansów trwają prace nad zmianami dotyczącymi Polskiego Ładu i zarobków parlamentarzystów.



„Według informatorów Radio Zet podało, że resort finansów rozważa różne rozwiązania, które zmieniłyby sposób rozliczania podatków przez parlamentarzystów. Generalnie chodzi o to, aby ich uposażenia nie spadły po wprowadzeniu Polskiego Ładu. Pracuje nad tym między innymi wiceminister Jan Sarnowski” – czytamy.



Jeszcze tego samego dnia doniesienia Radia Zet zdementował rzecznik rządu. „Nie będzie żadnych specjalnych, dodatkowych korzyści dla parlamentarzystów. MF pracuje nad przepisami, o których niedawno informowaliśmy na konferencji” – napisał Piotr Müller.



To jednak nie przekonało Onetu.„Posłowie dostali częściowy zwrot pieniędzy zabranych im przez Polski Ład. MF sporządziło dla Kancelarii Sejmu interpretację przepisów, dzięki której było to możliwe. Część doradców podatkowych ma jednak wątpliwości” – przeczytaliśmy w czwartek wieczorem na portalu.Do sensacyjnej informacji odniósł się na Twitterze Artur Soboń.„Manipulacja! Nie ma żadnej zmiany, która poprawiłaby sytuacje posłów w związku z Polskim Ładem. Posłowie dostali wyrównanie zaliczek dokładnie tak jak np. emeryci. Stanowisko skarbówki ws. uposażeń posłów jest niezmienne” – napisał na Twitterze wiceminister finansów.W tej sprawie z niespodziewanym apelem zwrócił się do posłów Donald Tusk.„Posłanki i Posłowie! Nie bierzcie tych pieniędzy. Przekażcie je na Wielką Orkiestrę i zażądajcie publicznego wyjaśnienia tego skandalu. Sam też wpłacę jutro solidarnie 425 zł. To tylko prośba, oczywiście” – napisał na Facebooku lider PO.