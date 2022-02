Amerykańscy żołnierze z 82. dywizji powietrznodesantowej w drodze do Polski

Około 2 tys. żołnierzy 82. dywizji powietrznodesantowej odleciało w czwartek na pokładzie samolotów C-17 z Fortu Bragg w Karolinie Północnej do Polski i Niemiec.

Według telewizji CBS17 z Karoliny Północnej, spadochroniarze weszli na pokład samolotów transportowych w Forcie Bragg ok. godz. 11. czasu lokalnego (godz. 17. czasu polskiego).



1,7 tys. z nich, należących do jednej z trzech Brygadowych Grup Bojowych (BCT), wyleciało do Polski. Do Niemiec udał się 300-osobowy oddział pracowników kwatery głównej 18. Korpusu Powietrznodesantowego.



– Dziękuję moim kolegom spadochroniarzom z 82. powietrznodesantowej, którzy ruszają do Europy. Jesteśmy z was dumni – skomentował na Twitterze kongresmen Jason Crow, były spadochroniarz i weteran wojny w Afganistanie.

I remember this well, like it was yesterday. Waiting on “Green Ramp” at Fort Bragg.



Thank you to my fellow 82nd Airborne paratroopers as you head to Europe. We’re proud of you.



Airborne All The Way! https://t.co/Vp53oaex0j — Rep. Jason Crow (@RepJasonCrow) February 3, 2022

#wieszwiecej Polub nas

Żołnierze, którzy odlecieli do Europy w ramach czasowej amerykańskiej misji wsparcia sojuszników NATO na wschodniej flance, należą do jednej z najbardziej elitarnych i mobilnych jednostek US Army, która brała udział w niemal wszystkich interwencjach wojskowych USA od czasu I wojny światowej.



Jak donosi portal Defense One, żołnierze odlecieli bez ciężkiego sprzętu ze względu na rozlokowane w Europie magazyny uzbrojenia.