Jak przeciwdziałać rosyjskim cyberatakom? Konsultacje w Warszawie z ekspertem z Białego Domu

W KPRM odbyły się konsultacje z przedstawicielką USA ws. przeciwdziałania możliwym cyberatakom w związku z sytuacją na Ukrainie – poinformowała w czwartek Kancelaria. Spotkanie miał na celu koordynację działań państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i USA, podejmowanych na rzecz przeciwdziałania możliwym cyberatakom w związku z sytuacją na Ukrainie.

Jak podała Kancelaria, minister w KPRM Janusz Cieszyński był gospodarzem spotkania przedstawicieli regionu Europy Środkowo-Wschodniej z Anne Neuberger, zastępcą doradcy Prezydenta Stanów Zjednoczonych ds. bezpieczeństwa narodowego w obszarze cyberbezpieczeństwa i nowych technologii, na którym omawiano koordynację działań państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i USA, podejmowanych na rzecz przeciwdziałania możliwym cyberatakom w związku z sytuacją na Ukrainie.



– Szybka i skuteczna wymiana informacji, szczególnie w przypadku incydentów dotyczących infrastruktury krytycznej, oraz ścisła współpraca na poziomie technicznym i politycznym - to najważniejsze wnioski z rozmów, które zgromadziły przedstawicieli Bułgarii, Czech, Litwy, Estonii, Polski, Rumunii i Słowacji – poinformowała Kancelaria.



– Jako grupa możemy zbudować techniczne wsparcie, a przez to wspólną odporność. To spotkanie jest bardzo potrzebne dla pogłębienia wzajemnego zaufania, dzięki któremu możemy być bardziej efektywni – powiedziała cytowana w informacji Anne Neuberger.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

Istotnym elementem zwiększającym skuteczność działań jest wymiana informacji pomiędzy państwami oraz administracją a sektorem prywatnym, m.in. amerykańskimi firmami z branży technologicznej.– Zachęcam do szybkiej i maksymalnie szerokiej wymiany wiedzy na temat zagrożeń w cyberprzestrzeni. Dobra jakość informacji pozwala sprawnie przeciwdziałać atakom – podkreślił minister Janusz Cieszyński. – Jesteśmy zawsze gotowi wspierać naszych partnerów naszą wiedzą i doświadczeniem. Liczę, że te spotkania będą kontynuowane – Warszawa jest otwarta i gotowa na koordynację działań krajów regionu zmierzających do zapewnienia cyberbezpieczeństwa – dodał minister.„Anne Neuberger spotkała się także z przedstawicielami służb i agencji cyberbezpieczeństwa polskiej administracji. Rozmawiano o bezpieczeństwie krajowym i sposobach wzmocnienia współpracy technicznej pomiędzy agencjami z Polski i USA. Podczas spotkania z przedstawicielami MSZ przedyskutowano m.in. sposoby wykorzystania środków budowy zaufania w ramach OBWE” – podała Kancelaria.