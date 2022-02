Porozumienie ws. Turowa. „Czesi otrzymali potwierdzenie przesłania przelewu”

Czesi otrzymali potwierdzenie przesłania przelewu na 45 mln euro – powiedziała w czwartek w Polsat News minister klimatu i środowiska Anna Moskwa. Dodała, że strona czeska zadeklarowała gotowość do „natychmiastowego wycofania sporu”.

Premier Mateusz Morawiecki i szef rządu Czech Petr Fiala podpisali w czwartek w Pradze umowę „między Rządem RP a Rządem Republiki Czeskiej o współpracy w zakresie odnoszenia się do skutków na terytorium Republiki Czeskiej wynikających z eksploatacji kopalni odkrywkowej węgla brunatnego Turów”.



Jak powiedziała szefowa resortu klimatu, w momencie podpisania umowy „wykonaliśmy przelew na 45 mln euro”. – Czesi otrzymali potwierdzenie przesłania przelewu, jednocześnie zadeklarowali, że mają gotowe dokumenty, które są niezbędne do wycofania sporu i są gotowi natychmiast te dokumenty przekazać. Nie wiem, czy przekazali je już dziś, czy przekażą jutro (w piątek – red.) rano – zaznaczyła.



Wskazała, że umowa zabezpiecza współpracę między Polską i Czechami oraz że znalazło się w niej wiele szczegółów, w tym sposób rozwiązywania przyszłych sporów. – Mam nadzieję, że dzięki temu już nie dojdzie do eskalacji sporu na poziom instytucji europejskich – powiedziała minister klimatu i środowiska.

Polsko-czeskie rozmowy dotyczące kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczęły się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni.

Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni, jako tzw. środka tymczasowego. Strona czeska uważa, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody; skarżą się oni także na hałas i pył związany z działalnością kopalni.



20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni. Polski rząd deklarował, że nie zamierza płacić kary. Premier Czech powiedział na wspólnej z premierem Morawieckim czwartkowej konferencji w Pradze, że warunkiem wycofania skargi jest przelew środków; kiedy zostaną przelane, wtedy Czechy wycofają skargę z TSUE.



Podpisana w czwartek w Pradze umowa ws. działalności kopalni w Turowie przewiduje dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz fundusz na projekty lokalne. Zgodnie z umową, Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE przekaże 10 mln euro krajowi libereckiemu.





.@moskwa_anna, minister klimatu i środowiska, w @PolsatNewsPL: W momencie podpisania umowy przelaliśmy kwotę zawartą w umowie. Jednocześnie rząd czeski zadeklarował, że posiada przygotowane dokumenty, które pozwolą na wycofanie skargi z TSUE. pic.twitter.com/zQASEN4hDs — Ministerstwo Klimatu i Środowiska (@MKiS_GOV_PL) February 3, 2022

Premier Morawiecki jest przekonany, „że zgodnie z naszą umową dziś lub jutro Republika Czeska wycofa swoją skargę z Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu ws. Turowa i ten problem przestanie istnieć”.