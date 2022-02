Czy Polska zapłaci kary za Turów? Bielan o możliwych scenariuszach

Premierzy Polski i Czech podpisali porozumienie ws. Turowa. – Dzisiejsza umowa kończy nie najlepszy okres w naszych stosunkach – powiedział w programie „Gość Wiadomości” na antenie TVP Info europoseł Adam Bielan.

– Bardzo się cieszę, że niepotrzebny spór udało się zakończyć. Przyjmuję do wiadomości argumentację Czechów, ale nie mogę zrozumieć, dlaczego zdecydowali się pozwać Polskę przed TSUE. Nie tak powinny wyglądać dobrosąsiedzkie relacje między dwoma zaprzyjaźnionymi krajami. My też moglibyśmy pozwać Czechów w związku z tym, że kopalnia w Stonawie nie przeprowadziła koniecznych uzgodnień transgranicznych. Mam nadzieję, że dzisiejsze porozumienie kończy nie najlepszy okres w naszych stosunkach – powiedział w TVP Info Bielan.



Europoseł odniósł się też do postanowienia wydanego przez trybunał, nazywając je „orzeczeniem bez precedensu”. – Nie zdarzyło się jeszcze, żeby trybunał wydał de facto zakaz działania kopalni. Gdyby polski rząd się ugiął i na to pozwolił, stracilibyśmy ok. 7 proc. systemu energetycznego, a to oznaczałoby brak prądu dla setek tysięcy Polaków – zauważył.

Podpisane w czwartek porozumienie przewiduje przekazanie Czechom 35 mln euro rekompensaty oraz dodatkowo 10 mln euro województwu libereckiemu. A co z nałożoną przez TSUE karą, która urosła do 68,5 mln euro?– Z całą pewnością nie będzie naliczana od momentu, gdy rząd czeski wycofa skargę do TSUE. A tak się stanie, gdy Czesi otrzymają ustaloną przez premierów obu krajów kwotę. Z tego co wiem, przelew został już wysłany. Teraz rozpoczną się działania naszych prawników w Brukseli i Luksemburgu, żeby anulować dotychczas nałożone zobowiązania. Liczę na to, że Komisja Europejska nie będzie się w tej sprawie upierać, bo sam spór był zły, a orzeczenie pani sędzi było już zupełnie kuriozalne – ocenił.