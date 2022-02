Kończy się pewna era w historii Facebooka

Pierwszy taki przypadek w 18-letniej historii Facebooka. Średnia dzienna liczba użytkowników spadła po raz pierwszy w historii giganta mediów społecznościowych. Mark Zuckerberg przyznaje, że firma musi mierzyć się z odpływem użytkowników do konkurencji. To niejedyny problem. Uciekają też inwestorzy. Akcje Facebooka na Wall Street poleciały znacząco w dół.

Facebook niegdyś był zdecydowanym pionierem mediów społecznościowych. Coraz trudniej jednak utrzymywać uwagę internauty, który ma do dyspozycji coraz więcej podobnych platform. Po 18 latach systematycznego wzrostu liczby użytkowników nastąpiła zmiana.



Z opublikowanego w środę wieczorem raportu spółki Meta Platforms (wcześniej Facebook) wynika, że średnia dzienna liczba użytkowników w okresie od października do grudnia spadła aż o około milion.



Jak zauważa BBC, już wcześniej przestały rosnąć statystyki, głównie w Europie i USA. Było to jednak nadrabiane przez wzrosty użytkowników z reszty świata. Tym razem to za mało.



Firma dostrzega coraz większą konkurencję ze strony takich rywali jak YouTube czy TikTok. Szczególnie wśród młodszych użytkowników Facebook przestał być modny. Do tego dochodzą też cięcia wydatków przez reklamodawców związane z pandemią, co będzie musiało się przełożyć na spowolnienie wzrostu przychodów.

Spodziewany spadek przychodu

Całkowite przychody spółki Meta, z których większość pochodzi ze sprzedaży reklam, wzrosły w czwartym kwartale do 33,67 mld dolarów. Jednak przedstawiciele firmy przyznają, że spodziewają się ich spadku do 27-29 mld dolarów w pierwszym kwartale tego roku. To mniej niż wcześniej oczekiwano.Spadek liczby użytkowników i gorsze perspektywy na przyszłość podziałały na wyobraźnię inwestorów.W czwartek, na kilka godzin przed startem sesji na Wall Street, akcje Facebooka były wyceniane po około 250 dolarów za sztukę. To o ponad 20 proc. niższy kurs w porównaniu z tym, który obserwowaliśmy jeszcze w środę przed publikacją raportu.Gigant mediów społecznościowych nie był wyceniany tak nisko od roku. W ciągu chwili stracił na wartości około 200 mld dolarów.

Rysy na wizerunku Facebooka

źródło: MONEY.PL, BBC

BBC zauważa też inne problemy, które mogą powodować, że inwestorzy odwracają się od Facebooka i całego biznesu Marka Zuckerberga. Firma zmieniła nazwę, bo chciała skupić się na Metaverse, czyli stworzeniu wirtualnego świata, który miałby być nowym sposobem łączenia społeczności. Jednak jest on aktualnie bardziej na etapie marzeń, a pochłania wiele miliardów dolarów.Do tego wizerunkowo Facebook mocno stracił w ostatnim czasie. Afery z m.in. wyciekiem danych użytkowników sprawiają, że firma postrzegana jest przez wielu w Dolinie Krzemowej jako nieatrakcyjna marka.– Z pewnością nie jest to fajne miejsce do pracy w taki sam sposób, jak to było dziesięć lat temu – wskazuje BBC.