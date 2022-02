Prowokacja pretekstem do wojny? Amerykański wywiad wszedł w posiadanie rosyjskich planów

Stany Zjednoczone zdobyły informacje wskazujące na to, że Rosja miała posłużyć się sfabrykowanym wideo z „atakiem” ukraińskiej armii na rosyjską mniejszość na Ukrainie lub na teren Rosji. Miało to usprawiedliwić agresję Władimira Putina – informuje „New York Times”.

Rosja, jak przekazali „NYT” amerykańscy urzędnicy, zamierzała wykorzystać wideo, by oskarżyć Ukrainę o ludobójstwo na ludności rosyjskojęzycznej. Potem wykorzystałaby oburzenie wywołane nagraniem, by usprawiedliwić atak lub kazałaby przywódcom separatystów w Donbasie we wschodniej Ukrainie poprosić o rosyjską interwencję.



W nagraniu miały zostać pokazana zniszczone budynki mieszkalne z dużą liczbą ofiar wśród cywilów. „Na wideo był widoczny ukraiński sprzęt wojskowy, który trafił tam z państw NATO oraz drony produkcji tureckiej, będące na wyposażeniu ukraińskiej armii”. Dramaturgii nagraniu mieli dodać… aktorzy, grający rosyjskojęzycznych żałobników.



„Amerykański wywiad nie przekazał, kto miałby stać za upublicznieniem wideo, ale wysoki rangą urzędnik administracji powiedział, że rosyjski wywiad był mocno zaangażowany w tę operację” – czytamy w „New York Times”.



Informacje o planach rosyjskiej prowokacji otrzymał już kongres USA. „Raport wywiadu trafił również do państw sojuszniczych” – dodaje dziennik.

