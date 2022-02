Von der Leyen zadzwoniła do Dudy. Chodzi o sytuację wokół Ukrainy

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadzwoniła do prezydenta Andrzej Dudy, by m.in. omówić sytuację wokół Ukrainy. Zaproponowała kontynuowanie rozmów w poniedziałek w Brukseli – poinformował szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch.

„Przed chwilą przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zadzwoniła do prezydenta Andrzeja Dudy, by m.in. omówić sytuację wokół Ukrainy i zaproponowała kontynuowanie rozmów w poniedziałek w Brukseli. Prezydent przyjął zaproszenie” – poinformował na Twitterze Jakub Kumoch.



Wcześniej w czwartek prezydent rozmawiał z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem, o czym również informował w mediach społecznościowych Kumoch. Rozmowa prezydentów dotyczyła bezpieczeństwa europejskiego, sytuacji wokół Ukrainy, dynamiki relacji polsko-unijnych i planów zwołania Trójkąta Weimarskiego.



Pod koniec ubiegłego roku Rosja sformułowała szereg żądań wobec USA i NATO, nazywając je propozycjami w sprawie gwarancji bezpieczeństwa. Rosja domaga się prawnych gwarancji nierozszerzenia NATO m.in. o Ukrainę; kraje Sojuszu wykluczyły już spełnienie tego postulatu. W przypadku niezrealizowania żądań Moskwa zapowiada kroki, w tym militarne, chociaż nie precyzuje, jakie mogłyby to być działania.

Ukraina i państwa zachodnie uważają, że skoncentrowanie żołnierzy przy ukraińskiej granicy przez Rosję ma służyć wywarciu presji na Kijów i wspierające go stolice.

