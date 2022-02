Szczyt Chiny-Rosja. O czym będą rozmawiać Putin i Xi Jinping?

Kwestia Ukrainy i bezpieczeństwa w Europie, umowy gospodarcze, zacieśnianie współpracy gazowej oraz wspólne przeciwstawianie się Zachodowi i amerykańskim sankcjom wymieniane są wśród możliwych tematów piątkowego spotkania przywódców Chin i Rosji w Pekinie.

Niemcy zakazały nadawania rosyjskiej stacji Niemiecki regulator wydał zakaz nadawania dla rosyjskiej stacji telewizyjnej RT DE (dawniej Russia Today). Kreml oświadczył, że podejmie działania... zobacz więcej

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin weźmie w piątek udział w oficjalnym rozpoczęciu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie i spotka się tam z przywódcą ChRL Xi Jinpingiem. Według strony rosyjskiej przywódcy zjedzą razem lunch i szczegółowo omówią współpracę w wielu dziedzinach.



Putin i Xi spędzą „dużo czasu” dyskutując na tematy międzynarodowe, w tym o „strategicznej stabilności” w Europie oraz o żądaniach gwarancji bezpieczeństwa, jakie Moskwa wystosowała wobec NATO. Tak mówił niedawno dziennikarzom rzecznik Kremla Dimitrij Pieskow.



Komentatorzy na Zachodzie obserwują tymczasem rozmieszczanie rosyjskich wojsk przy granicach Ukrainy i zastanawiają się, czy w czasie olimpiady dojdzie do powtórki sytuacji z czasu poprzednich Igrzysk w Pekinie z 2008 roku, gdy Rosja zaatakowała Gruzję – przekazuje amerykańska stacja CNN.



Według chińskich mediów przywódcy Chin i Rosji będą rozmawiać między innymi na temat usprawnienia rozliczeń we własnych walutach oraz o innych mechanizmach finansowych, mających „zrównoważyć wpływ jednostronnych sankcji”. Sankcje gospodarcze były filarem odpowiedzi USA i Europy na rosyjską agresję wobec Ukrainy od czasu aneksji Krymu w 2014 roku – podkreśla dziennik „New York Times”.





Kreml: możliwe podpisanie 15 umów i porozumień

Wśród tematów ma być też współpraca w eksploracji Księżyca oraz wymiana handlowa i gospodarcza. Kreml sygnalizował możliwość podpisania około 15 umów i porozumień, z czego większość dotyczyć ma gazu ziemnego. Putin ma również omówić z Xi pomysł na nowy gazociąg z Rosji do Chin. – Warto zauważyć, że chiński rynek gazowy jest najbardziej obiecującym i rośnie najszybciej na świecie – mówił dziennikarzom doradca Putina ds. polityki zagranicznej Jurij Uszakow.



Chińskie media określają Putina jako najważniejszego gościa zaproszonego na otwarcie Igrzysk. Podkreślają jego bliską zażyłość z Xi i powtarzają oficjalne stanowisko władz, że relacje chińsko-rosyjskie weszły na „najwyższy poziom” i są „najlepsze w historii”.



Rosyjski sinolog Jurij Tawrowski ocenił na łamach chińskiego tabloidu „Global Times”, że Xi i Putin będą rozmawiać o „zimnej wojnie toczonej przeciwko Rosji i Chinom przez USA i ich sojuszników” na „obu frontach, wschodnim i zachodnim”. Jego zdaniem Zachód „pompuje broń” na Ukrainę i Tajwan, popychając je do „samobójczych działań” i składając „obietnice wsparcia w razie sytuacji awaryjnej”.





Relacje Chin z Rosją bliższe niż kiedykolwiek

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

– Jakie będą działania Chin i Rosji „w razie sytuacji awaryjnej”, na jakie rodzaje dyplomatycznego, informacyjnego, gospodarczego, czy nawet wojskowego wsparcia można liczyć? To może się stać głównym tematem tego spotkania – twierdzi Tawrowski.Według ekspertów z Ośrodka Studiów Wschodnich (OSW) relacje Chin z Rosją są obecnie bliższe niż kiedykolwiek wcześniej, a oba kraje dążą do zmiany obecnego porządku międzynarodowego z dominującą pozycją USA. Ich zdaniem partnerstwo rosyjsko-chińskie przybrało najbardziej konkretny wymiar w sferze militarnej, gdzie wykazuje cechy sojuszu mimo braku formalnego układu obronnego.„Oba reżimy przygotowują się do dużego konfliktu między supermocarstwami i oprócz wspólnych ćwiczeń wojskowych wypracowują też mechanizmy strategicznej koordynacji działań na oddalonych od siebie frontach w różnych regionach świata” – ocenili analitycy OSW w listopadowym raporcie pt. „Oś Pekin-Moskwa”.Chińskie władze dyplomatycznie wyraźnie poparły działania Rosji wobec Ukrainy, oceniając, że obawy Moskwy o bezpieczeństwo są uzasadnione i powinny być potraktowane poważnie. Chińscy dyplomaci przekonywali również, że gromadzenie rosyjskich wojsk przy granicach Ukrainy nie zagraża pokojowi.