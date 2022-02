Kukiz o słowach Kołodziejczaka: Po pierwsze kłamstwo, po drugie absurd

Michał Kołodziejczak miał dowiedzieć się od Pawła Kukiza o tym, że był inwigilowany przez służby. Tak przynajmniej twierdzi lider Agrounii. Do tych sugestii odniósł się w mediach społecznościowych lider Kukiz ’15. „Po pierwsze kłamstwo, a po drugie absurd, bo w życiu informacja o tym, że konkretna osoba czy środowisko jest podsłuchiwane, nie zostałaby przedstawiona przez służby posłom” – napisał na Facebooku.

Senacka komisja nadzwyczajna badająca przypadki nielegalnej inwigilacji z użyciem oprogramowania Pegasus wysłuchała w czwartek lidera Agrounii Michała Kołodziejczaka, który, jak twierdzi Citizen Lab, miał być szpiegowany Pegasusem.



Kołodziejczak powiedział, że w czerwcu 2019 r. rozmawiał z Pawłem Kukizem w sytuacji, kiedy w maju dokonano włamania na jego telefon. – W trakcie tej rozmowy padły informacje, które mnie zszokowały, otóż Paweł Kukiz przekazał mi, że mną interesują się służby, a temat Agrounii i Michała Kołodziejczaka poruszany jest na komisji ds. służb – mówił Kołodziejczak.



– I tutaj jest podejrzenie, czy Paweł Kukiz wiedział w maju 2019 r., że mój telefon jest szpiegowany? Czy Paweł Kukiz specjalnie był o tym poinformowany, żeby takie plotki roznosić po tzw. mieście i świecie politycznym, żeby wystraszyć potencjalnych rozmówców, współpracowników do pracy ze mną, z Agrounią? – pytał Kołodziejczak.

źródło: facebook, pap

Do tych słów odniósł się we wpisie na Facebooku Kukiz.„Po pierwsze – kłamstwo, a po drugie absurd, bo w życiu informacja o tym, że konkretna osoba czy środowisko jest podsłuchiwane, nie zostałaby przedstawiona przez służby posłom. Nawet tym z Komisji Sejmowej ds Służb. W najbardziej nawet tajnym trybie” – napisał polityk.Jego zdaniem sprawa ma „drugie dno”. „Platforma po prostu z jakichś powodów nie chce już sejmowej komisji śledczej d.s. podsłuchów. Może np. boją się, że sporo »trupów w szafie« jest z czasów ich rządów? Nie wiem. A ponieważ moje podstawowe warunki jej powołania to 50% miejsc dla opozycji, 50% dla PiS, a ja jako przewodniczący, to robią co mogą (»taśmami Groca« czy »rewelacjami« Kołodziejczaka, od kilkunastu dni »pieszczoszka« TVN24) by uniemożliwić mi objęcie tej funkcji” – dodał Kukiz.