Biden: Przywódca IS wolał zabić swoją rodzinę, niż odpowiedzieć za zbrodnie

Przywódca Państwa Islamskiego (IS) Abu Ibrahim al-Haszemi al-Kurajszi wolał zabić siebie i swoją rodzinę, niż odpowiedzieć za swe zbrodnie – powiedział w czwartek prezydent USA Joe Biden w wystąpieniu na temat operacji sił amerykańskich przeciw liderowi tej organizacji dżihadystycznej.

– Kiedy nasze wojska zbliżyły się, by pojmać terrorystów, w ostatecznym geście desperackiego tchórzostwa i bez względu na życie członków własnej rodziny i innych w budynku, zdecydował się wysadzić się w powietrze, zamiast odpowiedzieć za swoje zbrodnie – powiedział Biden, opisując akcję wojsk specjalnych USA w syryjskiej prowincji Idlib.



Wskazał, że operacja wysyła jasny sygnał terrorystom na całym świecie. – Przyjdziemy po was i znajdziemy was, tak jak zrobiliśmy to dzisiaj – oznajmił.



Jak dodał, wraz ze śmiercią al-Kurajsziego świat pozbył się jednego z najgorszych przywódców terrorystów na świecie i jednego z architektów ludobójstwa jazydów w Iraku.





Grupy budynku po operacji wojsk specjalnych USA w syryjskiej prowincji Idlib

Opisując akcję komandosów Biden podkreślił, że siły USA działały „z precyzją” i dołożyły maksymalnych starań, by nie dopuścić do ofiar cywilnych. Według doniesień organizacji Białe Hełmy, pomagającej cywilom w Syrii, z trzypiętrowego budynku pod granicą z Turcją wydobyto 13 ciał ofiar.

President Joe Biden announced Thursday that the U.S. military conducted a raid that killed the leader of ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi in Syria Wednesday evening. Senior Pentagon officials reported civilian casualties and no U.S. fatalities, according to early reports. pic.twitter.com/TF7fpHyIUy — Newsweek (@Newsweek) February 3, 2022

źródło: pap

Opisując akcję komandosów, Biden podkreślił, że siły USA działały „z precyzją” i dołożyły maksymalnych starań, by nie dopuścić do ofiar cywilnych. Według doniesień organizacji Białe Hełmy, pomagającej cywilom w Syrii, z trzypiętrowego budynku pod granicą z Turcją wydobyto 13 ciał ofiar.