„Zamknąć wszystkie kopalnie”. „Nie ma innego wyjścia”. Co opozycja mówiła o Turowie?

Premierzy Polski i Czech, Mateusz Morawiecki i Petr Fiala, podpisali w czwartek porozumienie w sprawie kopalni węgla brunatnego Turów. Rząd naszych południowych sąsiadów ma także wycofać skargę z TSUE. W maju ubiegłego roku trybunał wydał postanowienie nakazując Polsce natychmiastowe wstrzymanie wydobycia. Co wtedy mówili politycy opozycji?

Pod koniec maja ubiegłego roku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapytany, czy Polska powinna wstrzymać wydobycia węgla w kopalni Turów mówił, że „nie ma innego wyjścia”.



– Jest orzeczenie sądowe i rządzący muszą się do niego zastosować niezależnie od tego, jak ono jest bolesne, jak trudne – ocenił. – Na tym polega system Unii Europejskiej. Jeżeli doprowadza się do tego, że sprawy są już w Trybunale i Trybunał wydaje orzeczenia, to jeżeli mamy poszanowanie dla unijnego prawa, nie ma innego wyjścia – mówił.





Entuzjazm Róży Thun

Swojego entuzjazmu dla kontrowersyjny decyzji TSUE nie kryła Róża Thun.

Swojego entuzjazmu dla kontrowersyjny decyzji TSUE nie kryła Róża Thun.Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta opublikował natomiast na Twitterze zdjęcie wiceprezes TSUE, która – jak napisał – „jednoosobowo nakazała natychmiastowe zamknięcie kopalni w Turowie”.Wpis skomentowała europosłanka Róża Thun, która nie ukrywa, że decyzja Trybunału ją cieszy. „Brawo, Pani Sędzio!” – napisała.

Karuzela Szymona Hołowni

Wykonać postanowienie TSUE, walczyć o zmianę decyzji trybunału, zamknąć Turów i wszystkie kopalnie odkrywkowe – to przegląd opinii Szymona Hołowni z przełomu maja i czerwca 2021 roku.– Mamy ogłoszony środek tymczasowy i co powinniśmy w tej sytuacji zrobić? Otóż w tej sytuacji powinniśmy zrobić kilka prostych rzeczy. Po pierwsze, chcemy czy nie chcemy, zgadzamy się czy nie – wykonać postanowienie TSUE, dlatego że my nie możemy sobie wybierać lepszych i gorszych postanowień Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Jak się nam podobają w sprawie sądów, to będziemy, a jak się nam nie podobają w sprawie węgla, to nie będziemy – mówił pod koniec maja 2021 roku założyciel Polski 2050.W podobnym tonie co Hołownia o Turowie wypowiadała się wtedy reprezentantka Polski 2050 Kasia Jagiełło, aktywistka Greenpeace Poland i ekspertka ds. różnorodności biologicznej.– Należałoby zadbać o mieszkańców, dobrze się z nimi komunikować, być w zgodzie z Unią Europejską, negocjować z Czechami (…) w tej chwili należałoby wygasić konflikt i dostosować się do prawa – mówiła Jagiełło, która m.in. odpowiada za zielony program Polski 2050.Kilka dni później Hołownia zaczął wycofywać się ze swoich słów. – Orzeczenie wiceprzewodniczącej Trybunału to nie jest jeszcze orzeczenie całego Trybunału. My możemy, jako Polacy, mówić jasno, że– komentował.– Nie można takich kopalni, inwestycji, elektrowni zamykać po prostu z dnia na dzień. To technologicznie niemożliwe, niewykonalne. Trzeba jak najszybciej dążyć do tego, by to postanowienie wiceprzewodniczącej TSUE zmienić – wskazywał. – Drogą do tego są tylko Czesi i my wszystko powinniśmy zrobić – podsumował.

Czy to była ostateczna opinia jednego z czołowych polityków opozycji? Otóż nie.



– Turów jest do zamknięcia, tak jak kopalnie odkrywkowe koło Bełchatowa są do zamknięcia – mówił w umieszczonym pod koniec czerwca na Twitterze nagraniu.





Porozumienie ws. Turowa. Co zawiera?

Szymon Hołownia

W czwartek w Pradze premier Mateusz Morawiecki i premier Czech Petr Fiala podpisali porozumienie ws. kopalni węgla brunatnego Turów.Polska strona zobowiązała się przeprowadzić prace ziemne, które ograniczą straty środowiskowe i zabezpieczą mieszkańców regionu. Do zakończenia wydobycia, kopalnia zostanie objęta monitoringiem środowiskowym. Dodatkowo powstanie fundusz, który zapewni finansowanie projektów m. in. w zakresie ochrony środowiska w regionie.Polska ma wypłacić Czechom łącznie 45 mln euro w ramach odszkodowania, z czego 10 mln euro zapłaci Fundacja PGE.