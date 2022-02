W wyniku konfliktu na Ukrainie Rosja straciła reputację wśród Niemców, ale nadal spotyka się ona z dużym zrozumieniem, choć poglądy na ten temat we wschodniej i zachodniej części kraju bardzo się różnią. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez instytut badań opinii społecznej Forsa na zlecenie Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Badanie przeprowadzono pod koniec stycznia.

Prawie połowa (49 proc.) obywateli Niemiec jest obecnie zdania, że ​​zaostrzenie konfliktu na Ukrainie jest spowodowane przez Rosję. 21 proc. obwinia za to USA, a tylko 7 proc. UE. W 2018 roku było inaczej: wtedy 50 proc. za eskalację konfliktu obwiniało USA, a tylko 25 proc. Rosję.



Tu jednak ujawnia się rozbieżność między wschodnimi a zachodnimi Niemcami. 43 proc. mieszkańców byłych terenów NRD obwinia USA za eskalację konfliktu, a tylko 32 proc. Rosję. Na zachodzie Niemiec 52 procent twierdzi, że odpowiada za to Rosja, a tylko 17 procent uważa, że ​​problemem są Stany Zjednoczone.

#wieszwiecej Polub nas

W Niemczech istnieje duże zaniepokojenie możliwością wybuchu wojny w związku z konfliktem rosyjsko-ukraińskim. 53 proc. mieszkańców całego kraju odpowiedziało, że bardzo boi się nadchodzącej wojny. Jednak tylko 20 proc. Niemców bezpośrednio boi się Rosji (na wschodzie 12 proc., na zachodzie 21 proc).



Niemcy po raz kolejny niemal jednogłośnie oceniają stosunki między Rosją a Niemcami. Tutaj, podobnie jak w 2018 roku, zdecydowana większość twierdzi, że ważne są dobre stosunki z Rosją. Dwa lata temu twierdziło tak 94 proc. Niemców, obecnie jest to 90 proc., niezależnie od miejsca zamieszkania.



W polityce zagranicznej zdecydowana większość Niemców opowiada się za prowadzeniem przez państwa europejskie własnej polityki zagranicznej, uwzględniającej także interesy Rosji. Tak twierdzi 85 proc. w całym kraju. Na zachodzie jest to 84 proc., na wschodzie nawet 94 proc. Tylko 10 proc. mieszkańców Niemiec opowiada się za jak najściślejszymi relacjami z zachodem Europy i USA oraz wyraźnym dystansem od Rosji.



Na pytanie o rolę kanclerza Niemiec Olafa Scholza (SPD) w konflikcie rosyjsko-ukraińskim ponad dwie trzecie Niemców odpowiada, że nie robi on wystarczająco dużo. Szczególnie krytycznie odnoszą się do tego wyborcy CDU i CSU. 88 proc. z nich twierdzi, że Scholz nie jest wystarczająco zaangażowany; uważa tak również 76 proc. wyborców FDP i 73 proc. wyborców AfD.