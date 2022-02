Czy PO złoży wniosek o konstruktywne wotum nieufności? Schetyna zdradza plany opozycji

Czy rząd Mateusza Morawieckiego ma większość w Sejmie? Wątpliwości mogły pojawić się po tym, jak PiS przegrał głosowanie w sprawie ustawy covidowej. W środę Donald Tusk wezwał Prawo i Sprawiedliwość do przeprowadzenia głosowania nad wotum zaufania dla gabinetu Morawieckiego. Opozycja mogłaby pójść o krok dalej i sama przedłożyć kandydata na premiera już podczas najbliższego posiedzenia Sejmu. – Nie wydaje mi się, aby teraz był czas ku temu – powiedział Grzegorz Schetyna.

Donald Tusk powiedział w środę, że oczekuje od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, że doprowadzi na najbliższym posiedzeniu Sejmu do głosowania nad ponownym wotum zaufania dla premiera Mateusza Morawieckiego, „żeby pokazać Polsce, że jest jakaś większość w tym parlamencie”.



– Jeśli nie macie większości, to odejdźcie, bo Polska potrzebuje dzisiaj rządu sprawnego, dysponującego legitymacją i poparciem większości Polaków, i poparciem w tej izbie, w Sejmie – mówił szef PO, nawiązując do wtorkowego głosowania ws. projektu ustawy covidowej, odrzuconego przez Sejm.



Tuskowi odpowiedzieli rzecznik rządu Piotr Mueller i szef klubu parlamentarnego PiS Ryszard Terlecki, jasno deklarując, że rząd cieszy się poparciem większości parlamentarnej i głosowania nad wotum zaufania nie będzie.



Opozycja mogłaby jednak pójść o krok dalej i złożyć konstruktywne wotum nieufności wobec gabinetu Morawieckiego. Do tego potrzebny jest wniosek podpisany przez co najmniej 46 posłów, wskazujący jednocześnie nowego kandydata na premiera.



– To wymaga rozmów i to musi jeszcze potrwać. Tusk buduje konstrukcję polityczną na najbliższe wybory parlamentarne. Nie wydaje mi się, aby teraz był czas na konstruktywne wotum nieufności – zdradził w czwartek Schetyna.





Czym różni się głosowanie nad wotum zaufania od konstruktywnego wotum nieufności?

W historii III RP odbyło się do tej pory sześć głosowań nad wotum zaufania, złożonych w trakcie trwania kadencji przez Prezesa Rady Ministrów. Dwa razy na taki krok decydowali się m.in. Tusk (w 2012 i 2014 roku) oraz Morawiecki (w 2018 i 2020 roku). Celem złożenia takiego wniosku było m.in. potwierdzenie poparcia w Sejmie dla działań rządu.



W razie nieuzyskania wotum zaufania premier jest zobowiązany do złożenia dymisji rządu. Gdyby taki scenariusz się spełnił, wówczas prezydent na ręce szefa największej partii w Sejmie składa misję utworzenia rządu i powołuje wskazanego przez największą partię premiera. Jeśli nie uda mu się zdobyć poparcia w niższej izbie parlamentu, wówczas próbę zbudowania gabinetu podejmuje Sejm. Gdy i ta metoda zawiedzie, swojego kandydata przedstawia prezydent.

Jeżeli jednak i w tym trybie nie uda się rządowi uzyskać wotum zaufania Sejmu, prezydent skraca kadencję Sejmu i zarządza wybory.W każdej chwili także opozycja może złożyć wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu. W 2017 roku na taki krok wobec gabinetu Beaty Szydło dwukrotnie zdecydowała się Platforma Obywatelska, wysuwając kandydaturę SchetynyWniosek nie spotkał się jednak z aprobatą Sejmu. W przypadku uzyskania większości prezydent odwołałby obecnie urzędującego premiera i powołał na stanowisko szefa rządu osobę wskazaną w konstruktywnym wotum nieufności.