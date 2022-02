Niemiecki przedsiębiorca chciał zaoszczędzić na tanim paliwie z Polski. Popadł w tarapaty

Po obniżeniu w Polsce cen benzyny i oleju napędowego, stacje paliw na naszej zachodniej granicy cieszą się ogromną popularnością wśród mieszkańców Niemiec. Już pierwszego dnia obowiązywania nowych stawek drogówka z Zittau zatrzymała właściciela firmy z Turyngii, który kupił w Bogatyni 1600 litrów oleju napędowego i przywiózł go do ojczyzny w stalowych beczkach.

Niemieckie służby celne poinformowały o zatrzymaniu 59-letniego przedsiębiorcy z Turyngii, który postanowił zaopatrzyć się w Polsce w zapas taniego oleju napędowego. Mężczyzna załadował na swoją ciężarówkę osiem beczek, każda o pojemności 200 litrów, i 1 lutego pojechał do Bogatyni.



Tam zatankował pojemniki do pełna, po czym wrócił do Niemiec. W Zittau (Żytawa) został zatrzymany do kontroli przez patrol policji. Funkcjonariusze na wieść o tym, co zawierają beczki, zawiadomili celników. Ci zaś kazali przedsiębiorcy zapłacić od ręki 750 euro podatku, a ponadto wszczęli wobec niego postępowanie karno-skarbowe.

To jednak nie był koniec kłopotów 59-latka. Celnicy uznali, że mężczyzna naruszył przepisy w sprawie transportu towarów niebezpiecznych, przewożąc paliwo w zwykłych beczkach, bez poważniejszego zabezpieczenia. Zawiadomili o tym drogówkę, która może ukarać przedsiębiorcę grzywną w wysokości 1,5 tys. euro.



1 lutego Polska na pół roku obniżyła podatek paliwowy z 23 do 8 proc. Dziennik „Bild” zwrócił uwagę, że „napełnienie 50-litrowego baku jest teraz w Polsce tańsze o 25 euro”. Niemieckie Stowarzyszenie Branży Warsztatowej i Stacji Paliw Północny-Wschód zakłada, że turystyka paliwowa w kierunku Polski ponownie znacząco wzrośnie i może mieć „katastrofalne skutki” dla stacji w regionie przygranicznym.