Żyć nie umierać. Posłowie wylatali i wyjeździli majątek za publiczne pieniądze

Około dwustu przelotów krajowych odbyli rekordziści z Sejmu, co nie przeszkodziło im w wyjeżdżeniu autami wysokich kilometrówek. Wyjaśniają to dużą aktywnością poselską.

– Wynika to z mojej dużej aktywności poselskiej, a także z przebudowy torów, co znacznie wydłużyło podróż pociągiem ze Szczecina – tłumaczy poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski w rozmowie z „Rzeczpospolitą”. W ten sposób wyjaśnia, dlaczego znalazł się na pierwszym miejscu zestawienia posłów, którzy odbyli najwięcej lotów krajowych.



Prawo do bezpłatnych podróży gwarantuje ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Listę posłów odbywających w tej kadencji lotnicze podróże krajowe „Rzeczpospolita” otrzymała z Kancelarii Sejmu. Obejmuje ona okres od początku kadencji w listopadzie 2019 r. do końca listopada 2021 r., a polityków, którzy wylatali powyżej 100 tys. zł, jest aż pięciu.





Rekordziści

1. Grzegorz Napieralski 128,8 tys. zł (Koalicja Obywatelska)2. Sławomir Nitras 112,2 tys. zł (Koalicja Obywatelska)3. Robert Kropiwnicki 106,5 tys. zł (Koalicja Obywatelska)4. Jarosław Rzepa 104,7 tys. zł (Polskie Stronnictwo Ludowe)5. Jacek Protasiewicz 102,5 tys. zł (Polskie Stronnictwo Ludowe)1. Robert Kropiwnicki 39,8 tys. zł (Koalicja Obywatelska)2. Jacek Protasiewicz 33,3 tys. zł (Polskie Stronnictwo Ludowe)3. Jarosław Rzepa 31,1 tys. zł (Polskie Stronnictwo Ludowe)4. Sławomir Nitras 29,8 tys. zł (Koalicja Obywatelska)5. Grzegorz Napieralski 19,4 tys. zł (Koalicja Obywatelska)

Powód częstych przelotów? – W grę wchodzi głównie kwestia odległości i dostępności innych środków transportu – mówi Robert Kropiwnicki. Wyjaśnia, że jest posłem z Legnicy i w jego przypadku samolot jest najwygodniejszym sposobem na dotarcie do stolicy.



– Posłowie ze Szczecina nie mają innej realnej alternatywy, bo pociąg do Warszawy jedzie nawet 9 godzin – tłumaczy w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Sławomir Nitras.



Źle skomunikowany z Warszawą okręg wyborczy nie może być jednak odpowiedzią na wszystkie pytania, bo niektórzy posłowie po prostu upodobali sobie latanie za publiczne pieniądze. Rekordzistą jest Napieralski, który odbył 225 przelotów. Na kolejnych miejscach są: Nitras (196 przelotów), Kropiwnicki (186), Rzepa (183) i Protasiewicz (179).



Z często latającymi posłami wiąże się jeden wielki paradoks. Równolegle zazwyczaj rozliczają też wysokie kwoty w ramach zwrotu pieniędzy za paliwo do prywatnych aut.



Zdaniem posła Kropiwnickiego wysokie zużycie paliwa świadczy o aktywności poselskiej. – Częste loty do Warszawy nie powodują, że zmniejsza się ilość pracy do wykonania w okręgu – mówi.