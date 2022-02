Biały Dom: Siły zbrojne USA zabiły przywódcę Państwa Islamskiego

Siły zbrojne USA zabiły przywódcę tzw. Państwa Islamskiego – poinformował w czwartek Biały Dom. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi zginął podczas operacji antyterrorystycznej na północy Syrii.

– Ubiegłej nocy pod moim kierunkiem siły zbrojne w północno-zachodniej Syrii z powodzeniem przeprowadziły operację antyterrorystyczną, aby chronić obywateli Ameryki i naszych sojuszników oraz uczynić świat bezpieczniejszym miejscem – czytamy w oświadczeniu Joe Bidena, które po południu polskiego czasu opublikowano na stronie Białego Domu.



Jak czytamy dalej, przywódca ISIS Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi został „zdjęty z pola bitwy”. – Wszyscy Amerykanie wrócili bezpiecznie z operacji – przekazano w oświadczeniu.





Nocna operacja

#wieszwiecej Polub nas

Lider ISIS został zabity w trakcie nocnej operacji w we wiosce Atmeh (prowincja Idlib). Według świadków, na których powołuje się Associated Press, amerykańskie siły specjalne, które dotarły do miejscowości helikopterami, zaatakowały dwukondygnacyjny dom. Starcie z osobami strzegącymi budynku trwało dwie godziny. Z dotychczasowych doniesień wynika, że zginęło 13 osób, w tym kobiety i dzieci.Abu Ibrahim al-Haszimi al-Kurajszi stanął na czele Państwa Islamskiego w październiku 2019 roku, po śmierci poprzedniego przywódcy Abu Bakr al-Bagdadiego. On również został zabity przez Amerykanów.

Według źródeł agencji Reutera, ofiary śmiertelne to efekt detonacji ładunku wybuchowego przez samego al-Kurajsziego, który zabił w ten sposób siebie i członków własnej rodziny. Tę samą informację przekazała m.in. telewizja Fox News.



Jeden z amerykańskich śmigłowców użytych w operacji miał awarię techniczną i żołnierze byli zmuszeni wysadzić go w powietrze.



Na Twitterze Białego Domu opublikowano zdjęcie, na którym widzimy m.in. Joe Bidena i wiceprezydent Kamalę Harris oraz członków zespołu bezpieczeństwa narodowego, którzy obserwują operację antyterrorystyczną.

President Biden, Vice President Harris and members of the President’s national security team observe the counterterrorism operation responsible for removing from the battlefield Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi — the leader of ISIS. pic.twitter.com/uhK75WeUme — The White House (@WhiteHouse) February 3, 2022