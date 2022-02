Pekin 2022: Polki znów „pozytywne”. PKOl złoży protest!

W środę Natalia Maliszewska i Magdalena Czyszczoń uzyskały w środę negatywny wynik na obecność COVID-19 i wydawało się, że w czwartek opuszczą izolację. Niestety kolejny test ponownie dał wynik pozytywny u obu naszych łyżwiarek.

Czyszczoń trafiła do izolacji od razu po przylocie do Pekinu, natomiast Maliszewska uzyskała pozytywny wynik w niedzielny poranek. Żeby wyjść z izolacji, trzeba mieć dwa negatywne wyniki testów z rzędu (wymazy robione są co 24 godziny).



Po świetnych informacjach w środę, wydawało się, że czwartkowe testy będą formalnością. Niestety, obie nasze zawodniczki znów są „pozytywne”.



PKOl informuje, że czwórka sportowców Polskiej Reprezentacji Olimpijskiej #Pekin2022, którzy przebywają w izolacji, otrzymała w czwartek pozytywne wyniki testów na obecność koronawirusa w organizmie. Dotyczy to też Natalii Maliszewskiej i Magdaleny Czyszczoń.



Życzymy zdrowia‼️

Jak sie okazuje @pkol zlozyl protest. Czekamy na rozpatrzenie… — Alek Dzieciolowski (@AlekthePole) February 3, 2022

Jak poinformował Aleksander Dzięciołowski, korespondent TVP Sport na igrzyskach w Pekinie,W dalszym ciągu trwa wyścig z czasem. Maliszewska przed igrzyskami była w gronie kandydatek do medalu na dystansie 500 metrów. Eliminacje w tej konkurencji już w sobotę.W izolacji pozostają także panczeniści Natalia Czerwonka i Marek Kania, trener Arkadiusz Skoneczny, a także lekarz Krzesimir Sieczych, szef misji medycznej Hubert Krysztofiak oraz serwismen biathlonistów Maciej Nędza-Kubiniec.