Biathlon w Telewizji Polskiej. Dobra wiadomość dla kibiców

Do 2026 roku wszystkie zawody Pucharu Świata, Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w Biathlonie będzie można obejrzeć tylko w TVP – poinformował na Twitterze prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski. Jak dodał, każdy sezon na TVP Sport „to co najmniej 74 transmisje, 100 godzin relacji, świetna oprawa i najlepsi eksperci”. „Nie zwalniamy tempa w doskonaleniu oferty” – podkreślił.

