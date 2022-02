Pobity kierowca autobusu w szpitalu. Policja szuka sprawców

Policja szuka sprawców pobicia kierowcy autobusu miejskiego – poinformował w czwartek oficer prasowy KMP w Szczecinie. Grupa osób zaatakowała 53–latka w środę, mężczyzna został zabrany do szpitala.

Jak przekazał w czwartek oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie sierż. szt. Paweł Pankau, policjanci otrzymali zgłoszenie ok. godz. 19 w środę, według relacji świadków kierowca autobusu miejskiego został pobity przez grupę kilku osób.



Rzeczniczka Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanna Pieczyńska przekazała, że kierowca autobusu linii 85 został zaatakowany na ul. Krzemiennej.



– Mężczyzna zadzwonił do dyspozytora z prośbą o pomoc. Rozmowa urwała się, a w tle słuchać było szarpaninę i krzyki. Na miejsce wezwane zostały odpowiednie służby, a 53–letniego mężczyznę karetka zabrała do szpitala – relacjonowała rzeczniczka.



Policja poszukuje sprawców pobicia.