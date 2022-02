FBI potwierdza, że kupiło oprogramowanie szpiegowskie Pegasus

Federalne Biuro Śledcze (FBI) potwierdziło zakup narzędzia szpiegowskiego Pegasus izraelskiej firmy NSO Group. Amerykańska służba specjalna twierdzi, że nie użyła Pegasusa w żadnym z prowadzonych śledztw.

Biuro w wydanym oświadczeniu poinformowało, że uzyskało od izraelskiej firmy ograniczoną licencję na Pegasusa wyłącznie do jego testowania i oceny.



FBI zapewnia, że nie użyło tego oprogramowania szpiegowskiego w jakimkolwiek śledztwie lub w innych celach operacyjnych. Biuro dodało, że zakupiona licencja nie jest już aktywna.



Agencja Reutera zaznacza, że izraelskie NSO, które od dawna utrzymuje listę swoich w tajemnicy, informuje, że sprzedaje swoje produkty tylko „sprawdzonym i legalnym” klientom rządowym.



NSO twierdzi, że jej technologia powstała w celu łapania terrorystów, pedofilów i kryminalistów. Agencja Reutera podaje, że narzędzie NSO było używane przeciwko politykom, dziennikarzom i aktywistom.

źródło: agencja reutera

Według grupy Citizen Lab za pomocą oprogramowania Pegasus byli inwigilowani mec. Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek i senator KO Krzysztof Brejza. Do telefonu polityka miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r., gdy był on szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.W zeszłym tygodniu agencja AP poinformowała o kolejnych dwóch Polakach, którzy według Citizen Lab mieli być szpiegowani Pegasusem – to lider Agrounii Michał Kołodziejczak oraz Tomasz Szwejgiert, współautor książki o szefie resortu spraw wewnętrznych i administracji, b. szefie CBA Mariuszu Kamińskim. Według Citizen Lab, obie sytuacje miały miejsce w 2019 r. – Kołodziejczak miał być zhakowany kilkukrotnie w maju tego roku, a Szwejgiert – 21 razy od końca marca do czerwca.