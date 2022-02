PO drwi z wizyty Witek na Jasnej Górze. Sami apelowali, by pamiętać o papieżu

W 33. pielgrzymce parlamentarzystów na Jasną Górę wzięła udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Sprawa stała się powodem do kpin wśród polityków opozycji i sympatyzujących z nimi dziennikarzy. Najwięcej emocji w sieci wywołał wpis Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej. „Pani Iwona załapała się do PZPR za późnego Gomułki, Bóg musi przeszkadzać” – pisze część internautów, a inni podkreślają, że jeszcze niedawno ta sama posłanka powoływała się na Jana Pawła II.

2 lutego odbyła się coroczna pielgrzymka parlamentarzystów na Jasną Górę, w której wzięła udział marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Posłowie i senatorowie po raz 33. uczestniczyli w częstochowskich uroczystościach.



Wydarzenie rozpoczęło się od złożenia przez marszałek Sejmu wiązanki przed tablicą upamiętniającą ofiary katastrofy pod Smoleńskiem. Następnie rozpoczęła się msza w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, której przewodniczył ks. abp Wacław Depo.



W homilii abp Depo zacytował słowa św. Jana Pawła II z encykliki „Wiara i rozum”: „Prawda i wolność albo istnieją razem, albo też razem marnie giną. Gdy ludziom nie przekazuje się wiarygodnej prawdy, otwiera się drogę do libertynizmu i indywidualizmu, które wcześniej czy później uniemożliwiają zagwarantowanie dobra i niepowtarzalności każdej osoby i społeczeństwa” – przypomniał.



Pielgrzymka parlamentarzystów zwyczajowo odbywa się 2 lutego - w święto Ofiarowania Pańskiego, czyli Matki Bożej Gromnicznej.

➡️Coroczna pielgrzymka parlamentarzystów na Jasną Górę, w której wzięła udział marszałek Sejmu @elzbietawitek. Posłowie i senatorowie po raz 3⃣3⃣. uczestniczyli w częstochowskich uroczystościach.



✍️Relacja��https://t.co/xRzvyYRlWP. pic.twitter.com/nFkk9t57KT — Sejm RP���� (@KancelariaSejmu) February 2, 2022

„Przyłączyć się do tych modłów?”

Marszałkini Witek na Jasnej Górze prosi Królową Polski, by wybłagała dla posłów i senatorów mądrość i odpowiedzialność.

Jeżeli jest to szansa na koniec głupich rządów, to gorąco przychylam się do tej prośby! — Klaudia Jachira (@JachiraKlaudia) February 3, 2022

Słowa Elżbiety Witek o tym, aby Matka Boża wyprosiła posłom i senatorom mądrość, stały się powodem do kpin wśród polityków opozycji i lewicowych dziennikarzy.– żartowała Renata Grochal z „Newsweeka”, a jej szef Tomasz Lis dodał: „Pani Witek podobno zawierzyła Sejm Matce Boskiej. Warto byłoby jednak wcześniej zapytać czy zdaniem Matki Boskiej to dobry pomysł.Zobacz także -> Caritas Polska pomaga na całym świecie #PolskaToWięcej Kroku pracownikom mediów nie ustępowali politycy. „Jeżeli jest to szansa na koniec głupich rządów, to gorąco przychylam się do tej prośby!” – napisała o słowach Witek posłanka PO Klaudia Jachira.– ironizowała Katarzyna Lubnauer, a Tomasz Trela z Lewicy apelował: „Rozdział państwa od kościoła, natychmiast i na serio!”Najwięcej reakcji wywołał jednak post Iwony Śledzińskiej-Katarasińskiej: „Marszałek Sejmu zwraca się do Matki Boskiej o mądrość i odpowiedzialność posłów i senatorów.Nie jestem od obrony symboli religijnych - wręcz przeciwnie jest mi to obojętne, ale

Wraca „piłowanie” katolików

W „Głosie Robotniczym”, w PRL nie miała pani takich problemów, wiem. Wystarczyło kilka antysemickich tekstów i miała pani święty spokój. — Wojciech Biedroń (@WBiedron) February 3, 2022

Ojoj, a kto tu w korytarzach Parlamentu tak cieplutko gaworzył i wspominał św. Jana Pawła II �� https://t.co/aj4fRSQxhB pic.twitter.com/P85fx3AM2J — Maciej Stańczyk (@stanczykmaciej) February 2, 2022

Pani Iwona załapała się do PZPR za późnego Gomułki, Bóg musi przeszkadzać. https://t.co/wPb5qFHyai — Petros Tovmasyan (@PetrosTovmasyan) February 2, 2022

Pani już coś odklejała swoimi artykułami w 1968 r. Nieprawdaż? — Jan Mosiński (@MosinskiJan) February 3, 2022

Jak widać walka z religią w PO to już standard. https://t.co/g44F1JZay4 — Robert Gontarz (@gontarz93) February 3, 2022

Większość wpisów uderzała w Śledzińską-Katarasińską za jej przynależność do PZPR w latach 1972-81. W PRL polityk PO pracowała m.in. w „Głosie Robotniczym” organie Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Łodzi.„W »Głosie Robotniczym«, w PRL nie miała pani takich problemów, wiem.– napisał Wojciech Biedroń z „Sieci”.Zobacz także: Wstrząsająca zbrodnia. Ksiądz zadźgany nożem, gdy słuchał spowiedzi „Kiedyś antysemitka, dziś pani chce ze Sławomirem Nitrasem opiłować katolików” – dodał wiceminister Jacek Ozdoba.„Ojoj, a kto tu w korytarzach parlamentu tak cieplutko gaworzył i wspominał św. Jana Pawła II?” – napisał Maciej Stańczyk, przypominając słowa Śledzińskiej-Katarasińskiej z Sejmu. Posłanka mówiła wówczas, że Papież szerzył ideę ekumenizmu, która jest podstawą i daje możliwości koegzystencji różnych religii. –– ubolewała.