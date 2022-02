Tusk chciał zabłysnąć zdjęciem z Putinem. Takiej riposty się nie spodziewał

Donald Tusk na konferencji w Sejmie pokazał zdjęcie Władimira Putina z Viktorem Orbanem. Lider Platformy Obywatelskiej zarzucał polskiemu rządowi, że ten brata się z szefem węgierskiego rządu, który pije na Kremlu szampana. Na słowa Tuska ostro zareagowali internauci, którzy przypomnieli jego słowa z 2007 roku i ówczesne otwarcie na relacje z Moskwą.

W środę na konferencji prasowej w Sejmie szef PO Donald Tusk pokazał zdjęcie przedstawiające prezydenta Rosji Władimira Putina i premiera Węgier Viktora Orbana.



– To jest zdjęcie Putina i Orbana z wczoraj. Otworzono tego symbolicznego szampana na Kremlu. Naprawdę premier Orban wczoraj z prezydentem Putinem, Orban meldujący panu prezydentowi wykonanie zadania po spotkaniu w Madrycie – zaznaczył Tusk



Jak dodał, „w sytuacji, kiedy wszyscy obawiamy się wojny i agresji Rosji na Ukrainę najbliższy przyjaciel polityczny Jarosława Kaczyńskiego dzisiaj pije z Putinem szampana na Kremlu i wiadomo z czego się cieszą”. – Chcemy wiedzieć, czy leci z nami pilot? Polacy muszą wiedzieć, że istnieje jeszcze w naszym kraju ktoś, kto może nad tym chaosem zapanować, bo ten chaos, to nie jest jakaś polityka, ten chaos to jest nasze codzienne życie – mówił Tusk.



Na słowa Tuska zareagowali internauci, którzy wytknęli politykowi hipokryzję; bowiem kiedy był premierem polskiego rządu szybko wszedł w bliskie relacje z rosyjskim prezydentem. Szefowi Platformy przypomnieli o jego licznych spotkaniach z Putinem i o tym, w jaki sposób zorientował polską politykę w relacjach z Moskwą.





Tusk: Chcemy dialogu z Rosją

Donald Tusk pamięta jak kilka miesięcy po wyborach (II 2008 r.) poleciał do Moskwy i został ogłoszony „człowiekiem Putina w Polsce” i teraz ucisza swoje sumienie? Bo ja pamiętam. Tak jak to, że wcześniej w Sejmie ogłosił „dobrą zmianę” w relacjach z Rosją. pic.twitter.com/HVHMWHHUE1 — Samuel Pereira (@SamPereira_) February 2, 2022

źródło: portal tvp.info

Internauci przywołali słowa Tuska z jego pierwszego po wyborach wystąpienia sejmowego. –. Jestem zadowolony, że sygnały ze strony naszego wschodniego sąsiada potwierdzają, że także tam dojrzewają do tego poglądy – mówił Tusk w swoim exposé z 23 listopada 2007 r. lider PO.Tusk w 2008 roku został „ochrzczony” przez prorządowe rosyjskie media mianem „Naszego człowieka w Warszawie”. Tak tytułował go jeden z największych rosyjskich serwisów informacyjnych Gazeta.ru.Po jednym ze spotkań Tuska z Putinem były premier Polski tak je wspominał: „Uznaliśmy, że sam fakt, iż rozmawiamy, i to bez żadnych uprzedzeń, dobrze rokuje na przyszłość”. Cieszył się, że Putin wyciągnął do niego rękę „w ciągu dosłownie kilkunastu dni” po przejęciu władzy z rąk Jarosława Kaczyńskiego.