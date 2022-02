Szanse łyżwiarzy, „Last Dance” Bródki i komentatorskie emocje. Igrzyska okiem Piotra Dębowskiego [WYWIAD]

W łyżwiarstwie szybkim mamy na pewno więcej szans medalowych niż cztery lata temu w Pjongczangu. Na torze długim możemy spoglądać na grupę sprinterską, bo już poprzedni sezon pokazał, a ten to potwierdza, że nasi sprinterzy i nasze sprinterki dojechali do światowej czołówki – mówi w rozmowie z tvp.info Piotr Dębowski, który na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pekinie skomentuje zmagania łyżwiarzy.

Ile mamy szans medalowych w łyżwiarstwie?

Piotr Dębowski: – Kilka! Na pewno jest ich więcej niż podczas igrzysk cztery lata temu w Pjongczangu. Na torze długim możemy spoglądać na grupę sprinterską, bo już poprzedni sezon pokazał, a ten to potwierdza, że nasi sprinterzy i nasze sprinterki dojechali do światowej czołówki. Andżelika Wójcik i Kaja Ziomek to niewątpliwie światowa czołówka na dystansie 500 metrów. Obie stawały na podium Pucharu Świata w tym sezonie – Andżelika wygrała w Salt Lake City, Kaja była trzecia w Stavanger, więc to już był sygnał, że forma rośnie, że uczyniły kolejny krok i pokonały kolejne bariery. Było też kilka miejsc blisko podium, dlatego można śmiało powiedzieć, że są w „czubie” tej konkurencji. Pamiętajmy także, że to jest „tylko” 500 metrów, więc każdy szczegół, każdy detal przejazdu decyduje czy się jest na podium, czy na dalszej pozycji. W środę rozmawiałem z Kają Ziomek, która powiedziała, że przed olimpijskim startem nie myśli o medalach. Nie zastanawia się czy ma szansę, a jeśli tak, to może jaki to będzie kolor? Nic z tych rzeczy! Skupia się tylko na tym, żeby jej start wyszedł możliwie najlepiej. Chce przejechać te 500 metrów perfekcyjnie albo niemal perfekcyjnie, bo trzeba zastanowić się czy taki idealny przejazd jest w ogóle możliwy. Ale jeśli przejedzie ten dystans na bardzo wysokim poziomie technicznym, wytrzyma to wszystko kondycyjnie i psychicznie oraz zastosuje trochę taktyki, bo w sprincie też to można uczynić, to jest przekonana, że ten wynik na pewno będzie dobry. Cztery lata temu zajęła 25. miejsce, ale wówczas debiutowała na igrzyskach. Teraz ma większe doświadczenie i mam wrażenie, że podchodzi do tych zawodów z większym spokojem, pogodą ducha i wiarą we własne możliwości.



Przypomina to trochę taktykę Adama Małysza, który myślał tylko o tym, żeby oddać dwa dobre skoki.

– Co ciekawe Andżelika Wójcik podchodzi do tego inaczej. Ona zwojowała świat przed samymi igrzyskami. Wygraną w Salt Lake City z nowym rekordem Polski zasygnalizowała, że też będzie się liczyć w walce o medale olimpijskie i co do tego nikt nie ma wątpliwości. I ona podczas mistrzostw kraju w Tomaszowie Mazowieckim, przed samym wylotem do Pekinu, otwarcie mówiła, że interesuje ją tylko medal. Na tym polega to inne podejście do startu. Oczywiście to nie znaczy, że Kaja Ziomek nie myśli o medalu, bo z pewnością o tym marzy. Po prostu obie mają inny sposób przygotowania mentalnego. I to są nasze dwie sprinterki, na które bardzo liczymy. Kaja Ziomek liczy na dobry występ na igrzyskach w Pekinie (fot. PAP/Marek Kliński)

Wspominał pan również o sprinterach.

– Tak. Numerem jeden jest w tej chwili Piotrek Michalski, mistrz Europy na 500 metrów z Heerenveen z początku tego roku. Holendrzy mocno szykowali się na te zawody, ale to Polak stanął na najwyższym stopniu podium. Obserwuję karierę Piotrka w ostatnich latach i można powiedzieć, że stał się zawodnikiem przez duże „z”. Zmężniał, stał się pewny siebie, zna swoją wartość i cały czas robi postępy. I w tej chwili, czyli przed samymi igrzyskami, jeśli spojrzymy na czasy, to jest najszybszy. Te różnice są oczywiście nieznaczne, dlatego podkreślam, że trzeba ten dystans przejechać niemal idealnie, żeby stanąć na podium. Michalski może to zrobić. Analizowałem jego występ z mistrzostw Europy, gdzie od początku do końca jechał bardzo dynamicznie, ze świetnym finiszem i wyciągnięciem płozy, żeby jak najszybciej przeciąć linię mety. Te wszystkie detale decydują później o tym czy wyprzedziło się najgroźniejszego rywala o kilka setnych sekundy. Mamy też Marka Kanię, ale tutaj mamy też problem, bo trafił na izolację.



I wciąż czeka na negatywny wynik testu.

– W grupie sprinterów jest też Damian Żurek, który też był na izolacji, ale jeszcze w Polsce i dopiero doleci do Pekinu. Tym dwóm zawodnikom może nie daje się takich szans medalowych, ale oni też dobrze prezentowali się w tym sezonie, a Kania stanął na podium zawodów Pucharu Świata w Stavanger. Ta trójka jest naprawdę mocna i znakomicie by było, gdyby wszyscy mogli razem trenować. Piotrek Michalski jest sam i ma kłopot, bo musi szukać szybkości, a nie bardzo ma z kim się mierzyć. Z dziewczynami tego nie zrobi, bo jeżdżą wolniej. Jak Zbyszek Bródka próbował z nim trenować i chciał za nim jechać, to miał duże problemy, ponieważ Piotrek jest w takim gazie, że momentalnie odjeżdżał. Kłopoty są, ale wierzę, że nasi trenerzy Tuomas Nieminen i Artur Waś wszystko poskładają tak, żebyśmy mogli przeżywać duże emocje.



Nie mogę nie zapytać o Last Dance Zbigniewa Bródki, który wystartuje w dwóch konkurencjach. Apetyty są troszkę pobudzone, bo mistrz olimpijski z Soczi po powrocie do zawodowego uprawiania sportu był trzeci w Pucharze Świata w Tomaszowie Mazowieckim, a przed wylotem do Chin dobrze zaprezentował się w mistrzostwach Polski. Wierzy pan w medal Bródki?

– Dobre pytanie. Zacznę od jego koronnego dystansu, na którym zdobywał mistrzostwo olimpijskie, czyli 1500 metrów. Zbyszek załapał się do olimpijskiego zestawu z pozycji rezerwowego. Miał kwalifikację w biegu masowym, więc kiedy zwolniły się miejsca na 1500 metrów, to automatycznie mógł z tego skorzystać. Nie upatrywałbym tu wielkich szans na medal, pamiętajmy, że Zbyszek zawiesił karierę i przez długi czas nie trenował. Świat idzie do przodu, są młodzi zawodnicy, którzy prezentują fantastyczną dyspozycję na tym królewskim dystansie, jak jest nazywany przez łyżwiarzy szybkich, i nasz mistrz wie, że już takiej mocy nie ma. Lata robią swoje. Myślę, że to będzie takie piękne pożegnanie z karierą sportową, kiedy mistrz olimpijski jeszcze raz stanie na starcie w swojej ukochanej konkurencji. I to też jest dużym osiągnięciem, bo to, że był wysoko na liście rezerwowej jest rezultatem wypracowania niezłej formy. Oczywiście zrobi, co będzie mógł, ale nie oczekujmy cudów. Zbigniew Bródka (L) Andżelika Wójcik (P) podczas ceremonii ślubowania (fot. PAP/Piotr Nowak)

Inaczej wygląda kwestia mass startu.

– Sam Zbyszek podkreśla, że bardziej nastawia się na tę konkurencję. Tu naprawdę jest wiele scenariuszy i nie odważyłbym się zabierać nadziei na medal naszemu mistrzowi. Podczas wspomnianego Pucharu Świata w Tomaszowie Mazowieckim wykorzystał dobry układ, załapał się w ucieczce. Inni mocni zawodnicy uznali, że nie trzeba gonić i to był błąd. Ta uformowana czołówka wytrzymała, wśród nich był Bródka, który finiszował jako trzeci i stanął na podium. Tak naprawdę tym startem zapewnił sobie kwalifikację olimpijską, bo zdobył tak dużo punktów do światowego rankingu ISU, że później mógł punktować nawet słabiej, a to i tak wystarczyło.



Czyli tu więcej będzie zależało od doświadczenia?

– I taktyki. Zbyszek cały czas zastanawia się jaką strategię przyjąć, jak się ustawić. Trzeba pamiętać, że w biegu masowym najpierw są półfinały i cała sztuka polega na tym, żeby dostać się do finału jak najmniejszym kosztem sił. A wszystko dlatego, że bieg medalowy odbędzie się pół godziny po półfinale, więc tego czasu na odpoczynek nie będzie wiele. Polak zdaje sobie sprawę, że jest sporo zawodników mocniejszych od niego, ale biegu masowego nie da się przewidzieć. Mówił mi, że może przygotować dziesięć wariantów taktycznych, a na lodzie będzie obowiązywać ten jedenasty. Zbyszek żartuje, że będzie potrzebna szybka reakcja, tak jak w straży pożarnej, w której na co dzień pracuje.



W takim razie liczymy na niespodziankę.

– Pamiętajmy, że w tej konkurencji pojedzie także Artur Janicki. Tak się złożyło, że ten młody chłopak zaczął trenować łyżwiarstwo zainspirowany sukcesami Bródki. Obaj pochodzą z tego samego miejsca, obaj byli podopiecznymi trenera Szymajdy w Domaniewicach. I teraz pojadą razem na igrzyskach olimpijskich. Mistrz i jego następca.







Często wraca pan do złota Zbigniewa Bródki z Soczi i swojego emocjonalnego komentarza?

– Zazwyczaj nie, bardziej inni mi o tym przypominają. Np. co roku, 15 lutego, w mediach społecznościowych TVP Sport wspominany jest ten bieg, a co za tym idzie mój komentarz. Była to wyjątkowa chwila nie tylko dla Zbyszka, ale również dla mnie. Takich zawodów nigdy wcześniej nie komentowałem i pewnie nigdy już nie skomentuję. Zresztą niewielu dziennikarzom dane jest skomentować złoty medal olimpijski naszego reprezentanta, a do tego zdobyty w tak dramatycznych okolicznościach. Ludzie lubią wspominać tak piękne historie. Nawet ostatnio jeden z kibiców napisał mi, że puszcza ten bieg z moim komentarzem swoim małym dzieciom, które bardzo pozytywnie na to reagują – cieszą się, uśmiechają, skaczą i tańczą. Wydaje mi się, że odbiór tych emocji jest pozytywny.



Zazwyczaj komentatorzy nie lubią słuchać swojego głosu. A jak jest u pana?

– Przyznaję, że jestem w tej większości i też nie za bardzo lubię się słuchać. Oczywiście muszę to robić z przyczyn zawodowych, żeby wyeliminować jakieś błędy czy niedociągnięcia. Nawet jak analizowałem ten bieg z Soczi, to parę rzeczy bym poprawił. Zwłaszcza na początku, bo miałem problem, żeby opisać jak trener Szymajda wylewał wodę na lodowisku w Domaniewicach. Chciałem, żeby to nie zabrzmiało dwuznacznie, a właśnie tak zabrzmiało, jak powiedziałem, że „trener Szymajda polewał”.



He, he. Myślę, że większość nie zwróciła na to uwagi.

– Na szczęście później było lepiej. Włączyłem ten właściwy, dziennikarski bieg i opowiadałem o tym co widzę i co czuję, i to jest najlepsze rozwiązanie, przynajmniej w moim przypadku, żeby za bardzo nie zastanawiać się nad doborem słów, bo ta dyscyplina jest bardzo szybka. Nie ma czasu na budowanie jakichś pięknych opowieści, bo zanim się je zakończy, to zawodnicy mogą już być na mecie. Zbigniew Bródka ze złotym medalem olimpijskim z Soczi (fot. PAP/Grzegorz Momot)

W tym emocjonalnym komentarzu pojawiły się wątki religijne i podobno po tym biegu miał pan nietypowe zapytania...

– No tak, używałem tam m.in. sformułowania „matko jedyna”. Niektórzy odbierali to jako wołanie do Matki Boskiej, ale również można to rozumieć jako „matka jest tylko jedna”. Szczerze to nie wiem skąd mi się to wzięło. Oczywiście były tam też okrzyki „Jezus Maria”, ale to pewnie dlatego, że to wydarzenie było niezwykłe. W innych komentarzach nie emanuję takimi sformułowaniami. Pamiętam, że w tym komentarzu apelowałem jeszcze do naszych władz, żeby wybudowali kryty tor do łyżwiarstwa szybkiego...



Zdecydowanie udzieliły się silne emocje.

– Powiedziałbym nawet, że były to emocje na granicy wytrzymałości. Miałem taki moment pod koniec komentowania – jak było już wiadomo, że Zbyszek jest mistrzem olimpijskim – że musiałem przez parę sekund przestać mówić, bo mroczki pojawiły mi się przed oczami, zabrakło mi tchu i momentalnie zrobiło się ciepło. Potrzebowałem chwilowego resetu. Z pewnością wynikało to z tych wielkich emocji. A wracając do tego zapytania a propos okrzyków religijnych, to po biegu podszedł do mnie dziennikarz z redakcji katolickiej i chciał przeprowadzić wywiad, bo bardzo go interesowało skąd u mnie tyle religijnych sformułowań. I jakoś musiałem się wytłumaczyć.



Czego panu życzyć na zbliżające się igrzyska?

– Zdrowia, wytrzymałości i żeby gardło wytrwało. Emocji i sukcesów sportowych. Pięknie by było, gdyby ktoś z łyżwiarstwa szybkiego znów zdobył medal olimpijski, bo to byłoby potwierdzenie, że wybudowanie toru w Tomaszowie Mazowieckim i olbrzymia praca włożona w tę dyscyplinę przynosi rezultaty. Wiadomo, że chciałoby się komentować bezbłędnie, ale to chyba nie do końca jest możliwe. Przy takich emocjach zawsze lapsusy językowe się pojawiają, ale wierzę, że gdy kibice słyszą taki komentarz od serca, są w stanie czasami przymknąć oko na jakąś pomyłkę. Wydaje mi się, że dla nich liczy się przede wszystkim wynik sportowca i emocje związane z olimpijską rywalizacją.