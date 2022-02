Prezydent: proponuję, aby Izba Dyscyplinarna została zlikwidowana

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział złożenie projektu ustawy z propozycją likwidacji Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym. – Proponuję, aby izba ta została zlikwidowana, aby sędziowie, którzy dzisiaj w niej orzekają, mieli możliwość stworzoną przez pierwszego prezesa Sądu Najwyższego przejścia do wybranej przez nich izby – powiedział.

Prezydent przyznał, że liczy, iż sędziowie z Izby Dyscyplinarnej pozostaną w Sądzie Najwyższym.



Andrzej Duda tłumaczył, że projekt zmian w ustawie o SN ma za zadanie naprawienie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w naszym kraju.



– Aby także Sąd Najwyższy mógł zacząć funkcjonować normalnie we wszystkich swoich wymiarach, aby także - mam nadzieję - zakończyć toczące się wokół SN i w samym SN bardzo często gorszące spory, które na pewno nie pomagają wymiarowi sprawiedliwości – mówił.





Apel do sędziów

#wieszwiecej Polub nas

Zaapelował do środowiska sędziowskiego, aby zakończyć spory i postarać się „podejść do tej kwestii uczciwie dla dobra Rzeczypospolitej i dla dobra polskiego wymiaru sprawiedliwości”.Prezydent zaznaczył, że proponowana zmiana ma też drugi cel.

– To projekt prezydencki; ta ręka z tym projektem wyciągnięta do posłów ma dać polskiemu rządowi narzędzie do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy - oświadczył Andrzej Duda.



– Zakończenia sporu, dlatego że nie jest on nam potrzebny i że jesteśmy w tej chwili w trudnej sytuacji międzynarodowej. Zdecydowałem się na ten krok, chociaż wiem, że na pewno będzie wiele krytyki; ale ktoś musiał się tego podjąć – zaznaczył.



– W trudnej sytuacji na naszej scenie politycznej, bardzo często ostrych sporów, myślę że przygotowanie czegoś takiego było właśnie rolą prezydenta Rzeczypospolitej, dlatego się na to zdecydowałem – tłumaczył Duda.



Czytaj także: Jest decyzja sądu. Płażyński: Zwycięska bitwa z Republiką Deweloperów