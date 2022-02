Górnik z kopalni Jankowice uderzony bryłą węgla. Walczy o życie w szpitalu

Lekarze walczą o życie niespełna 24-letniego górnika z rybnickiej kopalni Jankowice, uderzonego bryłą węgla w głowę podczas nocnej pracy 565 metrów pod ziemią. Nieprzytomny pracownik w ciężkim stanie trafił do szpitala. Przyczyny wypadku wyjaśnia nadzór górniczy.

Katastrofa w prywatnej kopalni złota. Zginęły dziesiątki ludzi Co najmniej 31 osób zginęło w wyniku zawaleniu się prywatnej kopalni złota w zachodnim Sudanie – poinformował Reuters. Do katastrofy doszło w... zobacz więcej

Do wypadku w ruchu Jankowice, będącym częścią rybnickiej kopalni ROW, doszło godzinę po północy ze środy na czwartek przy ścianie wydobywczej.



– Pracownik zatrudniony jako kombajnista skierował kombajn w kierunku górnego odcinka ściany; w tym momencie został uderzony oderwaną bryłą węgla w głowę – poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej, do której należy rybnicka kopalnia, Tomasz Głogowski.



Nieprzytomny pracownik został przetransportowany do szpitala nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju. Jego stan jest bardzo poważny. – Rodzina pracownika została otoczona opieką, także psychologiczną – powiedział rzecznik PGG.



Przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnia powołana w kopalni komisja, a także Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku.



To pierwszy w tym roku tak poważny wypadek w kopalni węgla kamiennego. W całym ubiegłym roku w górnictwie węgla kamiennego zginęło 9 górników, a 3 doznało ciężkich obrażeń. Doszło do 1773 rozmaitych wypadków.

#wieszwiecej Polub nas

źródło: pap

W całym polskim przemyśle wydobywczym w 2021 r. doszło do 2078 wypadków. Zginęło 13 osób, a 9 zostało ciężko rannych.Od początku 2022 roku w górnictwie doszło do dwóch śmiertelnych wypadków - obydwa miały miejsce w odkrywkowych zakładach górniczych: Drahle III w woj. podlaskim oraz Prostki-Niedźwiedzkie w woj. warmińsko-mazurskim.