Buty niezgody. Horngacher dmucha naszym w plecy

Wydawać by się mogło, że fatalnego sezonu polskich skoczków nie da się uratować, a w kontekście szans medalowych w Pekinie trzeba będzie liczyć na cud. Taki, choć o charakterze technologicznym, miał miejsce, lecz bardzo szybko zostaliśmy sprowadzeni na ziemię. I to przez kogoś, kto uchodzi za ojca największych sukcesów naszych zawodników.

Ale od początku. Kiedy w czołowej dziesiatce kwalifikacji do zawodów w Willingen, będących próbą generalną przed igrzyskami olimpijskimi, zameldowało się czterech Polaków, nadzieja wlała się w serca setek tysięcy polskich fanów. Niestety, na krótko.



W oczach FIS przyczyną nagłego progresu miały być zmodyfikowane buty, za które federacja zdyskwalifikowała w sobotę Piotra Żyłę i Stefana Hulę, zakazując Polakom używania nowego rozwiązania w Pekinie. Miało to miejsce po interwencji… byłego szkoleniowca naszych skoczków Stefana Horngachera. Uwagę Austriaka miał przykuć ich kształt, a konkretnie tylna część obuwia. Same buty miałyby zapewniać większą aerodynamikę w locie.



Pozbawieni „nowych” butów Polacy zaprezentowali się w niedzielnym konkursie bardzo mizernie, choć swoje zrobiła też szalejąca pogoda i spowodowany całą sytuacją stres. Trudno jednak uwierzyć, by bardzo dalekie skoki w piątkowym prologu, rozgrywanym w stabilnych warunkach, były tylko zbiegiem okoliczności.

Postawa Austriaka przywodzi na myśl starą propagandową historyjkę o Pawliku Morozowie, który miał donieść na własnego ojca zamieszanego w spisek przeciwko władzy ludowej. Naiwnie sądziliśmy, że Horngacherowi pozostało choć trochę sentymentu do Polski, gdzie odnosił przecież największe sukcesy w karierze trenerskiej.

Ten okazał się być jednak zimnym najemnikiem, nie wahającym się przed niczym, gdy przyjdzie mu bronić interesu obecnego pracodawcy. Jakże ironiczny wymiar przybiera teraz popularny na Twitterze hashtag #skijumpingfamily…





Równi i równiejsi

Na nic zdały się tłumaczenia Polskiego Związku Narciarskiego i Piotra Żyły, że buty są stare, testował je już rok temu i wcale nie zapewniają przewagi aerodynamicznej, zapewniając jedynie stabilność na rozbiegu. Oficjalne tłumaczenie jest takie, że wszelkie „nowalijki” należało zgłaszać do 1 maja.Sęk w tym, że Niemcy sami stosują nakładki aerodynamiczne, zaprezentowane tuż przed noworocznymi zawodami w Garmisch-Partenkirchen. W rozmowie z „Przeglądem Sportowym” potwierdził to zresztą Adam Małysz.W obliczu najważniejszej imprezy sezonu były trener polskich skoczków wygasił wszelkie sentymenty. Oberwało się także Yukii Sato - tym razem za narty wykraczające szerokością poza dozwolone wymiary o… mniej niż milimetr. Producent sprzętu używanego przez Japończyka grzmi i głośno domaga się skrupulatnych kontroli u wszystkich reprezentacji.W przededniu igrzysk okazuje się, że niemal każda reprezentacja stosuje rozwiązania niezgłoszone w regulaminowym czasie, co może skutkować falą protestów po zawodach. Nikt nie będzie mógł czuć się pewnym sukcesu odniesionego na skoczni. Przy podeszwach butów zmian po 1 maja dokonali także Norwegowie, ale im akurat na razie uchodzi to na sucho.Decyzja FIS brzmiała jak wyrok. Żyle do Pekinu odechciało się jechać w ogóle, zaś Kamil Stoch - zwycięzca prologu w Willingen - stwierdził, że zachowanie Horngachera „pasuje do przedszkola”. O ile nasz sztab wydaje się być pogodzonym z całą sytuacją, pozostaje mieć nadzieję, że rozgoryczenie skoczków ewoluuje w sportową złość i udowodnią, że choć forma bywa czasowa, klasa jest stała. Rywalizacja panów na skoczni normalnej już w ten piątek.